У Дніпрі шершні вбили людину
- 28 липня 2018
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Через атаку рою шершнів у Дніпрі загинув чоловік. Ще один отримав травми. Про це повідомив у Facebook начальник Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області Андрій Кульбач.
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Інцидент стався зранку у суботу, 28 липня у Соборному районі міста, в Тонельній балці.
Чоловік, якому було 72 роки, помер на місці. Другого чоловіка госпіталізовано до 6-ї лікарні.
Шершні - це рід найбільших представників ос. Іноді вони мають до 55 мм в довжину.