Секс-скандал у Ватикані: у відставку пішов впливовий кардинал з Вашингтона

Копирайт изображения Reuters Image caption Теодор МакКаррік був членом колегії кардиналів Ватикану, яка обирає папу Римського

Папа римський Франциск прийняв відставку колишнього архієпископа Вашингтонського, кардинала Теодора МакКарріка, якого звинувачують в сексуальному насильстві проти неповнолітнього.

Вперше за 100 років член колегії кардиналів Ватикану, яка обирає папу Римського, залишив її добровільно. Відтепер МакКарріку також забороно служити.

Франциск розпорядився, щоб МакКаррік присвятив життя молитвам на самоті і відмолюванням гріхів, поки церква розслідує звинувачення в тому, що він майже півстоліття тому він здійснював насильницькі дії сексуального характеру щодо 16-річного прислужника.

Теодор МакКаррік, якому зараз 88 років, займав дну з найвпливовіших позицій американської католицької церкви і до сексуального скандалу користувався повагою і довірою серед вищих політичних кіл США.

Копирайт изображения Reuters Image caption Теодор МакКаррік користувався повагою і довірою серед вищих політичних кіл США

Раніше кардинала звинувачували в тому, що, займаючи ще чин єпископа, він чинив схожі дії щодо ще кількох молодих священиків. МакКаррік стверджує, що не пам'ятає цього. Потім ще один чоловік виступив зі звинуваченнями в тому, що МакКаррік розбещував його, коли йому було 11 років.

У червні 2018 року Нью-Йоркська єпархія заявила, що вважає інформацію про те, що МакКаррік застосовував насильство до неповнолітнього, достовірною та обґрунтованою. Дані передали в поліцію і Ватикану.

Церковний суд

Ймовірно, Ватикан проведе закритий процес у справі колишнього кардинала. У 2015 році було оголошено про плани щодо створення спеціального трибуналу для розгляду звинувачень, висунутих на адресу єпископів у справах про сексуальне насильство.

Поки що цей орган не створили з юридичних і бюрократичних причин. Кардинал Шон О'Меллі з Бостона заявив, що створення трибуналу потрібно прискорити для якнайшвидшого розгляду звинувачень проти єпископів і кардиналів католицької церкви.

"Відмова від прийняття цих заходів поставить під загрозу вже і без того ослаблений моральний авторитет церкви", - заявив кардинал.

Журналістське розслідування

Газета New York Times протягом декількох місяців публікувала результати власного розслідування звинувачень на адресу колишнього кардинала Теодора МакКарріком.

За даними газети, деякі діячі католицької церкви в США протягом багатьох років знали про скарги на МакКарріка від прихожан і священнослужителів. Такі скарги надходили період з 1994 по 2008 роки, їх передавали папі Бенедикту XVI.

У штаті Нью-Джерсі два єпископата в 2005 і 2007 роках виплатили компенсації двом постраждалим за завдану шкоду, з'ясувала газета.

Як пише газета New York Times, їй стало відомо про скарги, з якими звертався до єпископів молодий семінарист, а потім священик Роберт Чіолек, який був близько знайомий з кардиналом.

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Саме він отримав виплату в розмірі 80 тисяч доларів в 2005 році. Сума виплати в 2007 році (кому були заплачені гроші, газета не уточнює) склала 100 тис. доларів.

У ці ж роки кардинал МакКаррік активно захищав нову політику католицької церкви, яка оголосила про нульову терпимість щодо насильства над дітьми.

Про останні звинувачення на адресу МакКаріка стало відомо 19 липня 2018 року, коли New York Times опублікувала розповідь 60-річного чоловіка, знайомого з МакКаріком. Той стверджував, що священик домагався його, коли чоловікові (газета публікує тільки його ім'я - Джеймс) було 11 років.

Чоловік згадує, що священик торкався його геніталій і поїв хлопчика алкоголем.

МакКарік був близьким другом сім'ї Джеймса, і коли той в підлітковому віці наважився розповісти батькові про домагання, то йому не повірили. Домагання тривали протягом 20 років.

Мільйони прихожан

Теодор МакКаррік був висвячений в сан священика в 1958 і швидко зробив блискучу кар'єру в церкві. У 1981 році він Його призначили єпископом в новоствореній єпархії в штаті Нью-Джерсі, а в 1986 році Папа Іван Павло II призначив його на куди більш високу посаду - архієпископом Ньюарка.

Це найбільша єпархія в США, яка налічує понад мільйон парафіян.

З 2000 по 2006 рік він був архієпископом Вашингтона. У 2001 році МакКаррік став кардиналом і брав участь у виборах Папи Римського. Архієпископом Вашингтона він перестав бути в зв'язку з досягненням 75-річного віку.

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