"Ні пенсійному геноциду" - у Москві масові акції протесту

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У Москві 28 липня відбулись масштабні акції протесту проти підвищення пенсійного віку.

Мітинг у Москві, який організовувала комуністична партія, зібрав близько 10 тисяч осіб. За даними організаторів, їх було 100 тисяч.

Люди тримали в руках комуністичні прапори і плакати з гаслами - "Ні пенсійному геноциду", скандували: "Ленін, партія, комсомол".

Пенсійний вік в Росії хочуть підняти для чоловіків - з 60-ти до 65-ти років, для жінок - з 55-ти до 63-х.

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Уряд Росії оголосив про реформу ще в середині червня, а через місяць Держдума ухвалила відповідний законопроект у першому читанні.

Пенсійна реформа викликала масове невдоволення. 28 липня акції також пройшли в багатьох інших російських містах - у Брянську, у Владивостоці, Хабаровську.

Копирайт изображения ВВС Image caption Акція у Брянську

"Нехай Путін викличе друзів - Дерипаску (Олег Дерипаска - бізнесмен, мільярдер- Ред.), Вексельберга (Віктор Вексельберг - бізнесмен, мільярдер - Ред.) і інших. Нехай скинуться! Ми попереджаємо "Єдину Росію" і Путіна, якщо не зупините реформу, ми проводимо марш мільйонів. Скажемо всі як один: Пора міняти владу!" - виступив з промовою на мітингу російський політик, координатор організації "Лівий фронт" Сергій Удальцов.

Російські комуністи хотіли винести питання про підвищення пенсійного віку на всенародне голосування. ЦВК Росії їхню ідею не підтримав.

Президент РФ Володимир Путін прокоментував пенсійну реформу лише через п'ять тижнів після того, як про неї оголосив уряд. Він сказав, що підвищення пенсійного віку йому не подобається.