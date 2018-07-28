"Нацдружини" побилися з поліцією через забудову в Києві

Копирайт изображения "Національний корпус"

"Національні дружини" та партія "Національний корпус" заявляють про те, що поліція побила та затримала кількох їхніх активістів під час акції проти забудови у районі київських Осокорків.

У поліції кажуть - "дружинники" вчиняли хуліганство та ламали будівельний паркан. За це затримали двох активістів, на яких оформили протокол і відпустили.

Конфлікт

Речник "Національного корпусу" Роман Чернишев розповів BBC News Україна, що до активістів "азовскього руху" і "Нацдружин" звернулися жителів Осокорків за допомогою у протидії незаконній, на їхню думку, забудові на місці озер.

Копирайт изображения "Національний корпус" Image caption У "Нацкорпусі" наполягають, що приїхали лише для захисту місцевих жителів які вирішили поламати паркан на будівництві, яке ще не почалося. У поліції ж кажуть, що такі дії є хуліганством

Там, як стверджують місцеві жителі, замість екопарку забудовник планує звести кілька багатоповерхівок.

Конфлікт тягнеться вже якийсь час, його розглядають у суді. Забудовник наполягає на законності своїх дій.

У суботу, розповів Роман Чернишев, "Національні дружини" планували здійснювати "фізичний захист людей, які прийшли зруйнувати паркан" на місці ймовірного будівництва.

Копирайт изображения "Національний корпус"

При цьому, як стверджують у "Національних дружинах", паркан намагалися завалити тільки місцеві мешканці, а "дружнники" з'явилися лише для їхньої безпеки у випадку появи так званих "тітушок".

Водночас туди прибули кілька десятків поліцейських спецпризначенців.

Сталася бійка внаслідок якої було побито кількох і затримано двох активістів, говорять у "Нацдружинах".

Копирайт изображения "Національний корпус" Image caption "Нацдружини" кажуть, що запалили фаєри лише у відповідь на те, що поліція застосувала сльозогінний газ. Багато активістів були в масках

Відео конфлікту Роман Чернишев оприлюднив у Facebook.

"Якби поліція не втручалася, то паркан завалили б і мирна акція, як вона і задумувалася, закінчилася б й всі розійшлися", - каже Роман Чернишев.

Він також наполягає, що поліція застосувала сльозогінний газ і побила народного депутата Олега Петренка.

Копирайт изображения "Національний корпус" Image caption Депутат Олег Петренко (біля жовтих дверей) заявив, що його побили поліцейські. У поліції заперечують

Останній у коментарі BBC News Україна заявив, що поліція забризкала його сльозогінним газом та вдарила у потилицю.

На відео видно, як депутат розмовляє з поліцейськими й просить: "Просто відпустить хлопців і всі підуть".

А один з поліцейських пояснює, що активіста затримано "за порушення громадського порядку".

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"Не треба було бути продажною мерзотою, й таке витворяти", - звернувся Олег Петренко до командира правоохоронців.

Копирайт изображения Роман Чернишев Image caption Олег Петренко намагався звільнити затриманих, при цьому звинувачував поліцейських у тому що вони "продалися забудовнику"

За словами Романа Чернишева, одного з затриманих відпустили майже одразу, але двох доправили до Дарницького управління МВС.

Копирайт изображения "Національий корпус" Image caption Партія "Національний корпус" та об'єднання "Національні дружини" входять до т.зв. "азовського руху"

Згодом туди прибули кілька десятків активістів, після чого решту затриманих також відпустили.

У "Нацдружинах" кажуть, що кілька їхніх учасників отримали травми внаслідок конфлікту з поліцейськими.

Позиція поліції

Копирайт изображения "Національний корпус" Image caption Спецпризначенці були у пронумерованих шоломах - це одна з давніх вимог до реформи поліції

Прес-офіцер Дарницького відділу поліції підтвердила BBC News Україна, що через інцидент було затримано двох людей.

Щодо них відкрили провадження за статтею про хуліганство, після чого відпустили.

"Туди прибув спецпідрозділ, адже вони вчиняли хуліганство - ламали паркан", - розповіла прес-офіцер.

Вона також заперечила те, що поліцейські били активістів "Нацдружин" чи народного депутата.