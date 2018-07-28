"Нацдружини" побилися з поліцією через забудову в Києві
"Національні дружини" та партія "Національний корпус" заявляють про те, що поліція побила та затримала кількох їхніх активістів під час акції проти забудови у районі київських Осокорків.
У поліції кажуть - "дружинники" вчиняли хуліганство та ламали будівельний паркан. За це затримали двох активістів, на яких оформили протокол і відпустили.
Конфлікт
Речник "Національного корпусу" Роман Чернишев розповів BBC News Україна, що до активістів "азовскього руху" і "Нацдружин" звернулися жителів Осокорків за допомогою у протидії незаконній, на їхню думку, забудові на місці озер.
Там, як стверджують місцеві жителі, замість екопарку забудовник планує звести кілька багатоповерхівок.
Конфлікт тягнеться вже якийсь час, його розглядають у суді. Забудовник наполягає на законності своїх дій.
У суботу, розповів Роман Чернишев, "Національні дружини" планували здійснювати "фізичний захист людей, які прийшли зруйнувати паркан" на місці ймовірного будівництва.
При цьому, як стверджують у "Національних дружинах", паркан намагалися завалити тільки місцеві мешканці, а "дружнники" з'явилися лише для їхньої безпеки у випадку появи так званих "тітушок".
Водночас туди прибули кілька десятків поліцейських спецпризначенців.
Сталася бійка внаслідок якої було побито кількох і затримано двох активістів, говорять у "Нацдружинах".
Відео конфлікту Роман Чернишев оприлюднив у Facebook.
"Якби поліція не втручалася, то паркан завалили б і мирна акція, як вона і задумувалася, закінчилася б й всі розійшлися", - каже Роман Чернишев.
Він також наполягає, що поліція застосувала сльозогінний газ і побила народного депутата Олега Петренка.
Останній у коментарі BBC News Україна заявив, що поліція забризкала його сльозогінним газом та вдарила у потилицю.
На відео видно, як депутат розмовляє з поліцейськими й просить: "Просто відпустить хлопців і всі підуть".
А один з поліцейських пояснює, що активіста затримано "за порушення громадського порядку".
"Не треба було бути продажною мерзотою, й таке витворяти", - звернувся Олег Петренко до командира правоохоронців.
За словами Романа Чернишева, одного з затриманих відпустили майже одразу, але двох доправили до Дарницького управління МВС.
Згодом туди прибули кілька десятків активістів, після чого решту затриманих також відпустили.
У "Нацдружинах" кажуть, що кілька їхніх учасників отримали травми внаслідок конфлікту з поліцейськими.
Позиція поліції
Прес-офіцер Дарницького відділу поліції підтвердила BBC News Україна, що через інцидент було затримано двох людей.
Щодо них відкрили провадження за статтею про хуліганство, після чого відпустили.
"Туди прибув спецпідрозділ, адже вони вчиняли хуліганство - ламали паркан", - розповіла прес-офіцер.
Вона також заперечила те, що поліцейські били активістів "Нацдружин" чи народного депутата.