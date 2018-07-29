Студенти з України завоювали 2 золота та 2 срібла на Європейських іграх
Українські студенти вибороли дві золоті, дві срібні та шість бронзових медалей на IV Європейських університетських іграх, повідомляє Міністерство освіти та науки України.
Змагання тривали з 15 по 28 липня 2018 року у місті Коїмбра (Португалія).
Україна посіла 12 місце у загальнокомандному заліку серед 39 європейських країн.
Команда студентів доводила першість у шести категоріях - футбол, футзал, баскетбол 3х3, дзюдо, академічне веслування та бадмінтон.
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Збірну представляли спортсмени п'яти вишів:
- НТУ "Харківський політехнічний інститут"
- Київського університету ім. Б. Грінченка
- Сумського державного університету
- Чорноморського національного університету ім. П. Могили
- Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника
Європейські університетські ігри - це масштабні змагання, в яких беруть участь спортсмени з європейських вишів.
Захід проходить раз на два роки у різних європейських містах. Учасники змагаються в 13 різних видах спорту.
Цьогоріч в іграх взяли участь понад 4 тис. спортсменів.
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