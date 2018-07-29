Студенти з України завоювали 2 золота та 2 срібла на Європейських іграх

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Українські студенти вибороли дві золоті, дві срібні та шість бронзових медалей на IV Європейських університетських іграх, повідомляє Міністерство освіти та науки України.

Змагання тривали з 15 по 28 липня 2018 року у місті Коїмбра (Португалія).

Україна посіла 12 місце у загальнокомандному заліку серед 39 європейських країн.

Команда студентів доводила першість у шести категоріях - футбол, футзал, баскетбол 3х3, дзюдо, академічне веслування та бадмінтон.

Збірну представляли спортсмени п'яти вишів:

НТУ "Харківський політехнічний інститут"

Київського університету ім. Б. Грінченка

Сумського державного університету

Чорноморського національного університету ім. П. Могили

Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника

Європейські університетські ігри - це масштабні змагання, в яких беруть участь спортсмени з європейських вишів.

Захід проходить раз на два роки у різних європейських містах. Учасники змагаються в 13 різних видах спорту.

Цьогоріч в іграх взяли участь понад 4 тис. спортсменів.

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