Студенти з України завоювали 2 золота та 2 срібла на Європейських іграх

  • 29 липня 2018
Студенти Копирайт изображения МОН України

Українські студенти вибороли дві золоті, дві срібні та шість бронзових медалей на IV Європейських університетських іграх, повідомляє Міністерство освіти та науки України.

Змагання тривали з 15 по 28 липня 2018 року у місті Коїмбра (Португалія).

Україна посіла 12 місце у загальнокомандному заліку серед 39 європейських країн.

Команда студентів доводила першість у шести категоріях - футбол, футзал, баскетбол 3х3, дзюдо, академічне веслування та бадмінтон.

Збірну представляли спортсмени п'яти вишів:

  • НТУ "Харківський політехнічний інститут"
  • Київського університету ім. Б. Грінченка
  • Сумського державного університету
  • Чорноморського національного університету ім. П. Могили
  • Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника

Європейські університетські ігри - це масштабні змагання, в яких беруть участь спортсмени з європейських вишів.

Захід проходить раз на два роки у різних європейських містах. Учасники змагаються в 13 різних видах спорту.

Цьогоріч в іграх взяли участь понад 4 тис. спортсменів.

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