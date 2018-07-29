В Індонезії на туристичному острові землетрус, є загиблі

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В Індонезії стався потужний землетрус, в результаті якого загинуло щонайменше 10 людей.

Він завдав удару зранку в неділю по острову Ломбок, який розташований в 40 кілометрах від Балі.

Цей острів приваблює туристів з усього світу.

За словами офіційних представників, багато будинків зазнали руйнувань, постраждали десятки людей.

Після найпотужнішого землетрусу в 6,4 бала сталися ще понад 60 менших.

"Близько 40 людей постраждали, десятки будинків зазнали пошкоджень", - заявив речник агентства з надзвичайних ситуацій Індонезії Сутопо Пурво Нугрохо.

Влада очікує, що кількість жертв буде зростати, оскільки пошукові операції ще тривають.

Також триває евакуація місцевих, постраждалих перевозять до лікарень.

Він також розмістив знімки із зображенням зруйнованих будівель та вулиць.

Пропустити Twitter допис , автор: @Sutopo_PN Dampak gempa 6.4 SR di 28 km barat laut Lombok Timur kedalaman 10 km pada 29/7/2018 pukul 05.47 WIB, beberapa bangunan dan rumah mengalami kerusakan di Sambelia Lombok Timur. BPBD masih melakukan pendataan. pic.twitter.com/NaaDmgrr43 — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 28 липня 2018 р.

Один зі свідків повідомив інформагентству AFP про хаос, що відбувався після землетрусу.

"Землетрус був дуже сильним... і всі в моєму будинку панікували, ми вибігли на вулицю", - сказав він.

"Всі мої сусіди також бігли на вулицю, електрика раптово зникла".

Індонезія схильна до землетрусів, оскільки лежить у Тихоокеанському вогняному поясі - лінії частих землетрусів та вивержень вулканів.

У 2016 році на острові Суматра стався потужний землетрус в 6,5 балів, в результаті чого загинули десятки людей, понад 40 тис. місцевих жителів переселили.

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