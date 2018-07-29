Вперше у навколосвітній парусній регаті перемогла жінка

Копирайт изображения Getty Images

53-річна австралійка, яхтовий шкіпер Венді Так стала першою жінкою у світі, яка перемогла в навколосвітній парусній регаті тривалістю майже рік.

Другою фінішувала яхта 25-річної британки Ніккі Гендерсон.

Тисячі людей зустрічали переможців на пристані у Ліверпулі.

Як проходила регата?

"Я дуже не люблю, коли починають цю розмову про жінок. Я просто роблю свою справу, але пишаюсь тим, що ми зробили", - сказала Венді Так виданню Telegraph.

Майже рік тому 12 яхт з Ліверпуля відправились у навколосвітню подорож: учасники мали подолати шлях в понад 64 тис. кілометрів.

За правилами регати Clipper Round the World Yacht Race, у змаганнях беруть участь команди любителів, проте керувати яхтою має професійний шкіпер.

В перегонах взяли участь 700 моряків-любителів з різних країн. Майже половина з них не мали взагалі жодного досвіду керування яхтою та морських походів під парусом.

Венді Так та Ніккі Гендерсон у своїх командах були професійними шкіперами.

Копирайт изображения CLIPPER RACE Image caption Венді Так заявила, що пишається перемогою своєї команди

Вперше регата Clipper Round the World Yacht Race пройшла у 1996 році. З того часу змагання проводилися кожні два-чотири роки.

Ініціатором проведення перегонів став легендарний британський яхтсмен Робін Нокс-Джонстон. Він у 1969 році став першою людиною, яка здійснила навколосвітнє плавання на яхті наодинці.

"До цього ніколи раніше в навколосвітніх регатах не брали участі команди, де головним шкіпером (капітаном яхти) була б жінка", - сказав Робін Нокс-Джонстон.

За його словами, успіх Венді Так та Ніккі Гендерсон неможливо переоцінити.

"Якщо ви візьмете до уваги, що людей, які підкорили Еверест, більше, ніж тих, хто здійснив навколосвітнє плавання, то ви зрозумієте, що зробили ці люди", - каже легендарний яхтсмен.

За словами Венді Так, вона відчуває одночасно і шок, і радість, і печаль.

Ніккі Гендерсон каже, що хоч її команда і прийшла другою, вона задоволена.

"Ми не виграли, проте я дуже рада за свою команду, яка боролася до самого фінішу", - каже Ніккі Гендерсон.

Копирайт изображения CLIPPER RACE/PA Image caption Учасники регати перед стартом у Ліверпулі в серпні 2017 року

"Фантастичний результат"

Працівник пожежної служби з графства Ноттінгемшир Ребекка Сімс, яка була в команді Гендерсон, заявила, що рада перемозі жінок-шкіперів.

"Жінки на першому та другому місці - це, напевно, найкращий результат змагань. Фантастичний результат жінок у спорті. Вони лідирували в цих перегонах та здійснили фантастичну роботу, я дуже задоволена", - сказала вона.

Копирайт изображения PA Image caption Учасники регати повернулися до Ліверпуля через 11 місяців після старту

Понад 220 тис. людей проводжали учасників регати в навколосвітню подорож у серпні минулого року.

На четвертий місяць змагань, у листопаді, моряк з Бристоля 60-річний Саймон Спірс загинув після того, як під час шторму його віднесло хвилею в океан. Вважають, що його страхувальний трос не витримав навантаження та порвався.

Хочете отримувати головні новини у месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.