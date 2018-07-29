На Азовському узбережжі негода, рятувальники евакуюють туристів

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На узбережжі Азовського моря погіршилися погодні умови, десятки туристів виявилися заблокованими на базі відпочинку "Автотурист" та на Обитічній косі через розмив доріг.

За інформацією ДСНС у Запорізькій області, у суботу, 28 липня був сильний вітер та злива.

Це призвело до розмиву дороги та утворення промоїн в цих місцях.

Люди намагаються виїхати з бази відпочинку, однак їхні автомобілі застрягли у піску.

Згідно з інформацією, на момент прибуття рятувальників до бази "Автотурист" від негоди вже застрягли більше десятка авто.

"Бійці ДСНС за допомогою тросів і спецавтомобіля витягнули із району підтоплення до твердого покриття 11 легкових автомобілів та вивезли 46 людей, з них 9 дітей. Внаслідок події ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Схожа ситуація сталася на Обитічній косі, де через шторм та коливання рівня води теж розмило дороги.

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"Співробітники "Бердянського лісового господарства в Приморському районі" на тракторі МТЗ та УАЗ витягли 25 автомобілів та вивезли 40 людей. Внаслідок події ніхто не постраждав", - інформує ДСНС.

Таким чином, всього вдалося врятувати 86 людей, з них 9 дітей, та витягнути 36 автівок.

За даними рятувальників, ситуація контрольована та моніториться. Обласні підрозділи перебувають у постійній готовності.

Нацполіція у Запорізькій області повідомила, що сильний східний вітер перемив берегову лінію і відрізав людей на автомобілях від проїжджої частини Приморського району.

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Правоохоронці та рятувальники допомогли виїхати транспортним засобам.

"Крім того, поліцейські допомагали водіям виправити дрібні несправності у транспортних засобах, які затопило водою", - йдеться в повідомленні.

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Місцевогий новинний сайт 061.ua пише, що рятувальники також ліквідовують наслідки негоди в містах Пологи та Гуляйполе.

Окрім розмиву доріг та блокування через це туристів, в деяких місцях зникає електроенергія.

У суботу через негоду без світла лишилися 24 населені пункти Запорізької області.

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