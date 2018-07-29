На Азовському узбережжі негода, рятувальники евакуюють туристів
На узбережжі Азовського моря погіршилися погодні умови, десятки туристів виявилися заблокованими на базі відпочинку "Автотурист" та на Обитічній косі через розмив доріг.
За інформацією ДСНС у Запорізькій області, у суботу, 28 липня був сильний вітер та злива.
Це призвело до розмиву дороги та утворення промоїн в цих місцях.
Люди намагаються виїхати з бази відпочинку, однак їхні автомобілі застрягли у піску.
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Згідно з інформацією, на момент прибуття рятувальників до бази "Автотурист" від негоди вже застрягли більше десятка авто.
"Бійці ДСНС за допомогою тросів і спецавтомобіля витягнули із району підтоплення до твердого покриття 11 легкових автомобілів та вивезли 46 людей, з них 9 дітей. Внаслідок події ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.
Схожа ситуація сталася на Обитічній косі, де через шторм та коливання рівня води теж розмило дороги.
"Співробітники "Бердянського лісового господарства в Приморському районі" на тракторі МТЗ та УАЗ витягли 25 автомобілів та вивезли 40 людей. Внаслідок події ніхто не постраждав", - інформує ДСНС.
Таким чином, всього вдалося врятувати 86 людей, з них 9 дітей, та витягнути 36 автівок.
За даними рятувальників, ситуація контрольована та моніториться. Обласні підрозділи перебувають у постійній готовності.
Нацполіція у Запорізькій області повідомила, що сильний східний вітер перемив берегову лінію і відрізав людей на автомобілях від проїжджої частини Приморського району.
Правоохоронці та рятувальники допомогли виїхати транспортним засобам.
"Крім того, поліцейські допомагали водіям виправити дрібні несправності у транспортних засобах, які затопило водою", - йдеться в повідомленні.
Місцевогий новинний сайт 061.ua пише, що рятувальники також ліквідовують наслідки негоди в містах Пологи та Гуляйполе.
Окрім розмиву доріг та блокування через це туристів, в деяких місцях зникає електроенергія.
У суботу через негоду без світла лишилися 24 населені пункти Запорізької області.
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