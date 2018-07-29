У Сербії застрелили адвоката Мілошевича

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У Белграді застрелили адвоката колишнього сербського лідера Слободана Мілошевича.

57-річного Драгослава Огняновіча вбили увечері 28 липня біля будинку, де була його квартира.

За даними Міністерства внутрішніх справ, 26-річний син юриста також отримав поранення під час стрільби.

Пан Огняновіч був у команді юристів, які захищали пана Мілошевича у суді в Гаазі на початку 2000-х років.

Голова керівника Асоціації юристів у Белграді Віктор Гостільяч заявив, що цей розстріл є атакою на всіх юристів.

"Будемо максимально тиснути на компетентні державні органи, аби знайти злочинців", - сказав він.

Драгослав Огняновіч також був адвокатом у кількох гучних справах щодо сербської та чорногорської мафій.

За останні роки в Белграді вбили чимало відомих злочинних авторитетів.

Поліція вважає, що ці вбивства є частиною бандитських війн за нелегальний ринок наркотиків.

Колишнього президента Сербії заарештували у 2001 році та судили за військові злочини.

У 2006 році його знайшли мертвим в камері ще до завершення судового розгляду.

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