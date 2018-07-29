Кривавий вікенд: як на дорогах України загинули 16 людей
За вихідні, що минають, на дорогах України у ДТП вже загинули щонайменше 16 людей. Про це свідчать дані усіх обласних управлінь поліції, які зібрала BBC News Україна.
Ще кілька десятків людей потрапили у лікарні.
В останні кілька тижнів після низки гучних ДТП з великою кількістю загиблих поліція почала посилено патрулювати дороги країни.
Влада ж оголосила, що почне втілювати масштабний план дій зі зменшення смертності на дорогах.
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За офіційними даними поліції, за перші півроку 2018-го на дорогах України загинули 1237 людей, а тенденція останніх років свідчить про зменшення смертності у ДТП.
Збиті велосипедисти, пішоходи і лобові зіткнення
Лідером за кількістю смертей на дорогах з вечора п'ятниці 27 липня і до вечора неділі стала Львівщина.
Кількість загиблих у ДТП в Україні
за рік
9574
2007 рік
-
4483 2013 рік
-
3432 2017 рік
Загалом у ДТП тут загинули четверо людей, при чому двоє з них - велосипедисти.
Найгучнішим став випадок у Радехівському районі, де, як вказує поліція, п'яний водій збив 72-річну велосипедистку, яка померла на місці.
За даними місцевих ЗМІ, винуватцем ДТП може бути місцевий депутат, який нібито працює лікарем.
Троє людей на вихідних загинули на Рівненщині.
У Рокитнянському районі молодий хлопець вночі розбився на мотоциклі, а у Здолбунівському районі водій машини виїхав на узбіччя та на смерть збив жінку, яка йшла там з двома дітьми. Діти потрапили до лікарні.
Окрім того, зранку 29 липня на трасі Київ-Чоп у Корецькому районі області автомобіль збив на смерть пішохода, який перебігав трасу у невстановленому місці.
У суботу на Донеччині загинули двоє людей.
Поблизу Волновахи від зіткнення легковика з вантажівкою померли водій та пасажирка легкового автомобіля.
У Запоріжжі пізно ввечері 27 липня через порушення правил дорожнього руху зіткнулись два легковики, внаслідок чого двоє людей загинули, а одразу п'ятеро потрапили до лікарні.
На Черкащині поблизу Канева в п'ятницю ввечері подій легкового автомобіля вилетів з дороги та на швидкості врізався в дерево. Дві людини померли і ще троє потрапили до лікарні.
У Глухові на Сумщині в п'ятницю ввечері легковий автомобіль з п'яний водієм влетів у стовпа. У цій аварії загинув пасажир автомобіля.
На Полтавщині у зіткненні двох легкових автомобілів загинув водій одного з них.
В Ізюмі на Харківщині в суботу мікроавтобус наїхав на мотоцикла, від чого мотоцикліст помер на місці.
За даними поліції, у 2017 році у ДТП на дорогах України загинули 3432 людини.
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