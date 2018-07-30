Британська доповідь: фейки в соцмережах витісняють реальні новини

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Обсяг дезінформації, яку поширюють через інтернет, зростає так швидко, що фейкові новини починають витісняти реальні.

Про це заявив голова комітету Палати громад британського парламенту з культури, преси та спорту Даміан Коллінз.

За його словами, люди ледве відрізняють фейкові новини від реальних.

У доповіді комітету йдеться, що ця проблема є серйозною загрозою демократії. У ньому також міститься заклик жорсткіше регулювати соціальні мережі.

Раніше британський уряд заявив про намір запровадити цифрову ідентифікацію всіх передвиборчих оголошень у ЗМІ.

Це означає, що всі політичні тексти, що публікуються в інтернеті, повинні мати зареєстрованих авторів, які відповідальні за них.

Доповідь британських парламентаріїв підготували після скандалу з компанією Cambridge Analytica, який розгорівся на початку цього року.

Цю лондонську компанію, що займається просуванням політичної реклами, звинувачують у використанні особистих даних десятків мільйонів користувачів Facebook для того, щоб вплинути на результати президентських виборів у США в 2016 році, а також на результати референдуму щодо "брекзиту".

Члени комітету розглянули дані щодо різних країнах світу, в яких відзначалися спроби вплинути на результат виборів за допомогою соцмереж.

Їм надали відомості про те, як російські спецслужби намагалися вплинути на настрої виборців шляхом розміщення рекламних оголошень у Facebook.

"Якщо ці інструменти втручання настільки сильні, що можуть проникати в свідомість мільйонів людей у всьому світі шляхом натискання кнопки, якщо ними можна користуватися для поширення дезінформації без розкриття її джерела, то ми маємо справу з серйозною загрозою нашій демократії", - заявив Даміан Коллінз.

Копирайт изображения AFP Image caption Марка Цукерберга запрошували у парламент Британії, але він не прийшов

Комітет не раз запрошував для надання показань керівника Facebook Марка Цукерберга, але поки що безуспішно.

Особливу увагу комітет звернув на роль британського підприємця Аррона Бенкса, який зробив найбільше у британській історії пожертвування до фонду прихильників "брекзиту" в розмірі 8,4 млн фунтів.

У доповіді комітету наголошується, що залишається незрозумілим, звідки у Бенкса з'явилися такі гроші, а також те, що він не зумів довести зв'язок цих грошей з його активами в Британії.

"Аррон Бенкс, мабуть, прагне приховати масштаб своїх зв'язків з Росією, які включали обговорення потенційних угод у сфері видобутку золота й алмазів", - наголошується в доповіді комітету.

"Якби з'ясувалося, що Бенкс отримував прибуток від стосунків з російськими громадянами, з якими він зустрічався та обговорював ділові плани, а потім використовував цей прибуток для пожертвувань до фонду прихильників "брекзиту", це стало б серйозною справою", - зазначив Даміан Коллінз.

На засідання комітету для надання свідчень викликали колишнього голову фірми Cambridge Analytica Олександра Нікса, а також її колишнього співробітника Крістофера Вайлі, який першим підняв тривогу через збір персональних даних.

Висновки доповіді

У доповіді наголошується, що дедалі частіше люди дізнаються про те, що відбувається в країні, не за допомогою традиційних засобів інформації - телебачення, газет і радіо, - а за допомогою публікацій у соцмережах.

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Люди схильні вірити такій інформації, тому що довіряють друзям та родичам, які її поширюють.

Фейкові новини з'являються в найрізноманітніших формах, від сатири й пародій до сфабрикованих зображень та відвертої пропаганди, відзначається в доповіді.

Головна рекомендація авторів доповіді - змінити виборчі закони, які врахували б появу нового чинника в медійній сфері та його вплив на соціальні та політичні процеси.

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