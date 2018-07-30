"Вороги народу": Трамп і далі звинувачує американські ЗМІ
Минулого року Дональд Трамп вперше назвав ЗМІ "ворогами народу". Це викликало загальне обурення.
Сенатор-республіканець від Аризони Джефф Флейк назвав цю заяву прикладом безпрецедентних та необґрунтованих нападок Білого дому на вільну пресу.
Коли американський президент озвучував цю фразу вже вдруге, втретє і далі - всі лише знизували плечима.
В цьому і полягає унікальний його талант: він здатний робити вчинки або говорити речі, які раніше здавалися немислимими, і перетворювати їх в норму.
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Проте, навіть якщо фраза більше не яскравіє в заголовках, журналісти її все одно добре пам'ятають.
Коли кілька тижнів тому в офісі газети в Меріленді свистіли кулі, ризики професії ставали очевидними.
Видавець газети New York Times Артур Грегг Сульцбергер на нещодавній зустрічі з Трампом закликав його припинити напади на журналістів, оскільки вони можуть привести до насильства щодо працівників ЗМІ.
Судячи з усього, меседж донести не вдалося.
Адже у своєму ранковому недільному твіті президент США недвозначно натякнув, що ЗМІ самі винні в тому, що їх називають ворогами американського народу.
"Свобода преси включає відповідальність за точну подачу новин. 90% висвітлення діяльності моєї адміністрації у ЗМІ - негативне, попри досить позитивні результати, яких ми досягли, тому не дивно, що довіра до ЗМІ як ніколи низька", - написав Трамп.
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