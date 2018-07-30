"Вороги народу": Трамп і далі звинувачує американські ЗМІ

  • 30 липня 2018
Дональд Трамп Копирайт изображения Reuters
Image caption У Дональда Трампа від початку склалися непрості стосунки зі ЗМІ

Минулого року Дональд Трамп вперше назвав ЗМІ "ворогами народу". Це викликало загальне обурення.

Сенатор-республіканець від Аризони Джефф Флейк назвав цю заяву прикладом безпрецедентних та необґрунтованих нападок Білого дому на вільну пресу.

Коли американський президент озвучував цю фразу вже вдруге, втретє і далі - всі лише знизували плечима.

В цьому і полягає унікальний його талант: він здатний робити вчинки або говорити речі, які раніше здавалися немислимими, і перетворювати їх в норму.

Проте, навіть якщо фраза більше не яскравіє в заголовках, журналісти її все одно добре пам'ятають.

Коли кілька тижнів тому в офісі газети в Меріленді свистіли кулі, ризики професії ставали очевидними.

Видавець газети New York Times Артур Грегг Сульцбергер на нещодавній зустрічі з Трампом закликав його припинити напади на журналістів, оскільки вони можуть привести до насильства щодо працівників ЗМІ.

Судячи з усього, меседж донести не вдалося.

Адже у своєму ранковому недільному твіті президент США недвозначно натякнув, що ЗМІ самі винні в тому, що їх називають ворогами американського народу.

"Свобода преси включає відповідальність за точну подачу новин. 90% висвітлення діяльності моєї адміністрації у ЗМІ - негативне, попри досить позитивні результати, яких ми досягли, тому не дивно, що довіра до ЗМІ як ніколи низька", - написав Трамп.

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