Тінь Манафорта: що політтехнолог радив "меру Києва V.K."

Копирайт изображения Getty Images Image caption В матеріалах від 2014 року Манафорт називає мера Києва, якого консультує, "V.K." Віталій Кличко був обраний мером Києва у травні 2014 року.

Політтехнолог та лобіст Пол Манафорт, якого судять у США за кількома звинуваченнями, співпрацював 2014 року з мером Києва.

Про це свідчать документи доказової бази проти політтехнолога, яку зібрав офіс американського спецпрокурора Роберта Мюллера.

Звинувачення передало суду кілька сотень сторінок документів, частина з яких стосується "українського періоду" з 2005 по 2014 рік.

ВВС вивчила доказову базу та виявила цікаві подробиці у співпраці Манафорта з українськими політиками.

За документами, через три місяці після розстрілів на Майдані Незалежності у 2014 році, Пол Манафорт відправив своєму помічнику Костянтину Килимнику велику презентацію та план реструктуризації Київської міської державної адміністрації.

Вона призначалася для мера з ініціалами "V.K." Місцеві київські вибори відбулися 25 травня 2014 року. Їх виграв Віталій Кличко.

Тобто, як випливає із документів, пан Манафорт міг консультувати Віталія Кличка і під час його мерської передвиборчої кампанії, і вже на посаді мера.

Сам Віталій Кличко заявив, що політтехнолог дійсно пропонував свої послуги, однак співпраця так і не відбулася.

Поради Манафорта

За планом Манафорта, в столичній адміністрації мали працювати дві команди: політтехнолога та самого мера.

Перша фаза спільної роботи, згідно з документами, мала тривати з 20 по 24 травня. 24 травня політтехнолог відправив електронного листа з презентацією та планами на перші сто днів.

Першими кроками мера мали бути: робота з пресою, створення медіабази, встановлення стосунків з власниками ключових ЗМІ, які будуть доносити тези мера VK.

Також в планах - підготовка меседжів та виступів мера, створення для нього "військової кімнати", кампанія в соцмережах, блогінг та інше.

Друга фаза плану охоплювала період з 26 травня по 21 червня. Вона включала прес-конференції, дзвінки європейським лідерам та графік подій, роботу з соцмережами.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У жовтня 2017 року пан Манафорт добровільно здався ФБР

Манафорт також пропонував меру Києва такі ініціативи:

100% повернення податку на дохід, сплачений у Києві, до міського бюджету,

посилення штрафів за порушення правил паркування,

підпорядкування голів райадміністрацій столиці меру,

провести аудит комунальних підприємств,

звільнити і відремонтувати будівлю мерії,

міськраду перенести в один з офісних центрів або розмістити її в одній з райадміністрацій.

Також політтехнолог пропонував чітко розділити повноваження між департаментами по боротьбі з корупцією, зменшити бюрократичні процедури, об'єднати посади мера та керівника КМДА та зменшити кількість заступників.

Що каже Кличко?

У коментарі BBC News Україна Віталій Кличко визнав, що у 2014 році компанія Манафорта дійсно пропонувала свої консультаційні послуги.

"Оскільки прізвище Манафорта було відоме в цій сфері, розмови з ними велись. Вони тоді підготували деякі презентаційні - тестові речі", - сказав мер Києва.

За його словами, в цих пропозиціях були загальні моменти, "нічого такого архінового, чого ми не знали".

"Тому, можна сказати, що співпраця, яка пропонувалася, закінчилася так і не розпочавшись", - підсумував Віталій Кличко.

Справа Манафорта в США

30 жовтня 2017 року пан Манафорт добровільно здався ФБР після того, як слідчі висунули проти нього обвинувачення у низці важких злочинів: відмиванні грошей, ухилянні від сплати податків і ще десяти порушеннях закону, багато з яких, як твердить обвинувачення, були вчинені за майже 10 років співпраці із колишнім керівництвом України.

Сам політтехнолог всі звинувачення проти себе відкидає.

Якщо суд доведе провину політтехнолога, решту свого життя він проведе у в'язниці.

Діяльність пана Манафорта в Україні привернула увагу американських правоохоронців під час розслідування можливого втручання Росії в президентські перегони США в 2016 році.

Тоді він був керівником виборчого штабу кандидата Дональда Трампа.

Повний текст щодо співпраці Пола Манафорта з українськими політиками на основі проаналізованої доказової бази читайте на сайті BBC News Україна згодом.

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