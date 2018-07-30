Кенгуру вдерся до будинку в Австралії: нападник чи жертва?
Австралійська сім'я викликала рятувальників після того, як кенгуру проник до їхнього будинку у Мельбурні, розбивши вдрузки вікно.
Жителі спромоглися закрити тварину у ванній, коли знайшли незваного гостя, повідомив працівник служби порятунку диких тварин.
Рятувальник Манфред Забінскас заспокоїв тварину за допомогою транквілізатора та виніс з будинку.
Члени сім'ї не постраждали, але кенгуру отримав численні порізи лап, через що втратив багато крові.
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Кенгуру-порушник був середнього розміру, вагою близько 30 кг. Він наробив шкоди по всьому будинку і розбив друге вікно, намагаючись втекти.
На думку рятувальника, причиною інциденту могло стати те, що зараз будинки розташовані у традиційних місцях проживання кенгуру.
Манфред Забінскас вважає, що на кенгуру, можливо, напала собака або злякав автомобіль, через що тварина й вдерлась до будинку.
Кенгуру отримав медичну допомогу і зараз про нього піклується служба порятунку диких тварин.
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