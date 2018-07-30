Кенгуру вдерся до будинку в Австралії: нападник чи жертва?

  • 30 липня 2018
Поранений кенгуру Копирайт изображения MANFRED ZABINSKAS
Image caption Наляканий кенгуру отримав численні порізи та втратив багато крові

Австралійська сім'я викликала рятувальників після того, як кенгуру проник до їхнього будинку у Мельбурні, розбивши вдрузки вікно.

Жителі спромоглися закрити тварину у ванній, коли знайшли незваного гостя, повідомив працівник служби порятунку диких тварин.

Рятувальник Манфред Забінскас заспокоїв тварину за допомогою транквілізатора та виніс з будинку.

Члени сім'ї не постраждали, але кенгуру отримав численні порізи лап, через що втратив багато крові.

Кенгуру-порушник був середнього розміру, вагою близько 30 кг. Він наробив шкоди по всьому будинку і розбив друге вікно, намагаючись втекти.

Копирайт изображения MANFRED ZABINSKAS
Image caption Сім'ї вдалося замкнути кенгуру у ванній кімнаті

На думку рятувальника, причиною інциденту могло стати те, що зараз будинки розташовані у традиційних місцях проживання кенгуру.

Манфред Забінскас вважає, що на кенгуру, можливо, напала собака або злякав автомобіль, через що тварина й вдерлась до будинку.

Кенгуру отримав медичну допомогу і зараз про нього піклується служба порятунку диких тварин.

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