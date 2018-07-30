Труну померлої від Новачка британки не будуть нести. Чому так

Image caption Дон Стерджес померла від отруєння "Новачком" 8 липня

Похорон британки Дон Стерджес, яка померла від отруєння "Новачком" в Еймсбері, пройде з підвищеними заходами безпеки.

Священик Філіпп Бромілі, який проведе у понеділок поминальну службу, повідомив, що рекомендації про заходи безпеки надійшли від Служби громадської охорони здоров'я Англії (PHE).

За його словами, організатори вирішили відмовитись від винесення труни. Вона вже буде перебувати на місці поховання до моменту прибуття учасників церемонії.

В PHE не коментують цю інформацію, однак підкреслюють, що вважають ризики невисокими.

Дон Стерджес померла 8 липня після отруєння нервово-паралітичною речовиною "Новачок". Їй було 44, в неї лишилося троє дітей.

Разом з жінкою отруївся її товариш Чарлі Роулі, який знайшов флакон з речовиною на вулиці й подумав, що це парфуми. Його виписали з лікарні в кінці липня.

За словами пана Бромілі, на похоронах очікують велику кількість друзів та рідних Стерджес, в тому числі Чарлі Роулі.

"За моєю інформацією, будуть певні заходи для того, аби церемонія пройшла у повній безпеці, - розповів священик. - На службі будуть вшановувати життя Дон, дякувати їй за те, якою люблячою та великодушною вона була".

Роулі та Стерджес стало погано 30 червня вдома у містечку Еймсбері, після чого вони потрапили до лікарні.

За словами їхнього знайомого, у постраждалих йшла ротом піна.

Британську пару отруїли через чотири місяці після спроби вбивства "Новачком" у Солсбері екс-працівника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

На думку британської влади, за отруєнням Скрипалів стояли російські агенти.

Москва відкидає всі звинувачення про причетність.

Отруєння Скрипалів призвело до серйозного дипломатичного скандалу між Росією та Британією. Лондон вислав кілька десятків російських дипломатів, аналогічні дії здійснили інші країни Заходу.

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