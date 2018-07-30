Адвокати Януковича "зірвали початок дебатів" у його справі

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Заплановані на 30 липня судові дебати у справі щодо державної зради екс-президента України Віктора Януковича, які мали початися в Оболонському суді Києва, не відбулися.

Знову почати їх спробують у вівторок.

Адвокати не прийшли

Причиною зриву стало те, що адвокати пана Януковича не прийшли на засідання.

Захисник екс-президента Віталій Сердюк повідомив , що у понеділок Верховний суд розглядатиме їхній позов про зміну підсудності справи з Оболонського суду Києва.

За його словами, це - поважна причина для неявки на засідання по дебатам.

Таке звернення пан Сердюк надіслав на адресу суду, а також повідомив про це на своїй сторінці у Facebook.

"Події останнього часу в черговий раз довели, що тиск на Оболонський районний суд міста Києва не дозволяє йому незалежно і незаангажовано розглядати справу про втрату Криму", - написав адвокат Віктора Януковича.

Перенесення

"Адвокати не прийшли і фактично зірвали початок дебатів", - цитує слова головуючого судді кореспондент BBC News Україна з зали Оболонського суду.

Суддя додав, що починати дебати без захисту неможливо й оголосив перерву в засіданні до 10 години ранку 31 липня.

Представники прокуратури назвали такі дії захисту затягуванням часу, проте не заперечили щодо перенесення засідання.

Генпрокуратура звинувачує Віктора Януковича у державній зраді та посяганні на територіальну цілісність і суверенітет України.

Сам екс-президент, який з 2014 року перебуває у Росії, свою вину заперчує.