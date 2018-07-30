Отруєння дітей: порушення знайшли у кожному п'ятому таборі

Копирайт изображения unian Image caption Цього літа десятки дітей отруїлися у таборах

Порушення санітарних вимог знайшли у кожному п'ятому закладі - таборі чи санаторії Україні, де оздоровлюються діти. Про це повідомила Держпродспоживслужба.

Служба взяла участь у понад 10 тис. перевірок дитячих санаторіїв і таборів. Порушення були у 2 283 закладах.

Як дослідили чиновники, у таборах не відповідала нормам вода, не було погодженого меню та постачальників продуктів, не проводилась дезінфекція. У деяких закладах тривали ремонти, на кухнях було недостатньо холодильників, у таборах працювали люди, які не проходили медогляд, повідомила начальник Управління держнагляду за дотриманням санітарного законодавства Держпродспоживслужби Алла Григоренко.

Вона додала, що страви для дітей готували з порушенням технологій, на кухнях не дотримувались "санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів", не було мийних та дезінфекційних засобів, харчові продукти зберігали не так, як треба.

Через всі ці порушення 25-м закладам заборонили відкриватися ще у червні, але без погодження із Держпродспоживслужбою почали працювати 42 табори і санаторії. У кількох таборах, у відомстві не називають яких, виявили "бактеріологічне забруднення готових страв". Ще у кількох знайшли "умовно патогенну мікрофлору".

Копирайт изображения DON.GP.GOV.UA Image caption Кухня у таборі "Яструбок"

У воді у деяких таборах були відхилення за бактеріологічними та хімічними показниками.

Від роботи відсторонили 14 працівників таборів, що не пройшли медогляд, наклали шість штрафів, керівникам десятки закладів наказали усунути порушення.

Загалом, за словами Алли Григоренко, з початку оздоровчої компанії в Україні запрацювали майже 9,2 тис. закладів оздоровлення та відпочинку.

Майже кожного літа в українських таборах і санаторіях отруюються діти. В середині липня у таборі "Яструбок" (філія "Орлятко") Лиманського району Донецької області близько сто людей, серед яких більшість - діти, потрапили з отруєнням до лікарні. Порушень у цьому таборі знайшли чимало - там не стежили за продуктами, а працівники не мили рук. Табір закрили.

На початку липня після отруєння у таборі "Славутич" на Київщині восьмирічна дівчинка впала в кому. У таборі знайшли кишкову паличку.

Минулого року понад 20 дітей отруїлися у санаторії "Лазурний", що у Бердянську.