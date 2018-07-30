Скільки Манафорт заробив на Україні?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Через скандал щодо його зв'язків в Україні та Росії Пол Манафорт пішов з посади керівника виборчого штабу Дональда Трампа

Пол Манафорт у якості політконсультанта заробив в Україні понад 60 млн доларів. Про це у понеділок, 30 липня, заявили прокурори з офісу спецпрокурора США Роберта Мюллера, який веде справу проти Манафорта, колишнього керівника передвиборчої кампанії Дональда Трампа.

У США оприлюднили кілька сотень сторінок доказів, зібраних проти політтехнолога Манафорта. Документи стосуються його українського періоду життя, з 2005 по 2014 рік, коли він працював на Партію Регіонів і уряд Віктора Януковича.

Інша частина - фінансові документи, що свідчать про те, як Манафорт розпоряджався коштами, отриманими в результаті цих та інших проектів.

Прокурори з офісу Мюллера заявили, що мають намір використати зібрані докази, серед яких є листи, фото, меморандуми, щоб продемонструвати, "повний розмах роботи Манафорта в Україні", і що йому заплатили за це десятки мільйонів доларів.

Раніше слідчі заявляли, що Манафорт міг отримати від Партії регіонів 30 мільйонів доларів.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів ФБР звинуватило екс-керівника виборчого штабу Трампа у змові проти влади США

Всі документи справжні, їхня автентичність доведена. Прокурори відновили їх з електронних скриньок Пола Манафорта.

Пола Манафорта та його молодшого партнеро Річарда Гейтса звинувачують у відмиванні грошей, несплаті податків, змові проти США і введенні в оману американської влади щодо своєї співпраці з екс-президентом України Віктором Януковичем і його Партією регіонів.

Копирайт изображения UNIAN

ВВС вивчила доказову базу, зібрану офісом спецпрокурора Мюллера у справі політтехнолога і з'ясувала, якому київському меру Манафорт давав практичні рекомендації в 2014 році, як саме він радив поводитись з політикою антисемітизму, скільки коштували послуги найнятих команд американців, як саме він рекомендував відповідати Януковичу на питання про дружину і кого радив зробити послом України у США. Читайте про це у матеріалі Українські "друзі" Манафорта: хто, коли і за які гроші наймав політтехнолога

Після втечі Віктора Януковича українські правоохоронні органи отримали доступ до так званої "чорної бухгалтерії" Партії регіонів, де вказані багатомільйонні витрати на послуги Пола Манафорта.

На тлі політичного скандалу щодо зв'язків Пола Манафорта в Україні та Росії останній втратив посаду керівника виборчого штабу Дональда Трампа.