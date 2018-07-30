У Грузії легалізували марихуану
Споживання марихуани в Грузії стало легальним, таке рішення ухвалив Конституційний суд країни.
За паління марихуани не будуть карати навіть штрафами. Також йдеться про дозвіл палити у публічних місцях.
Разом з тим, вирощувати, продавати або купувати марихуану незаконно.
Конституційний суд в своєму рішенні зазначив, що споживання марихуани є дією, яка захищена правом на вільний розвиток особистості.
Конституційний суд Грузії ще два роки тому дозволив жителям країни вживати марихуану, але у невеликих кількостях. Головною умовою легального вживання наркотику було - недостатній для продажу обсяг.
На думку суду, якщо обсяг марихуани не перевищує 70 грамів, практично неможливо довести, що її власник планував продати цей наркотик.
Раніше грузинське законодавство передбачало адміністративну відповідальність у випадку, коли людину вперше ловили на вживанні марихуани, і кримінальну в разі повторного.
Нещодавно канадський парламент проголосував за законопроект про легалізацію немедичної марихуани в усій країні.
Канада стала другою країною світу, де немедичне вживання цієї речовини дозволили по всій країні. Першою був Уругвай - там марихуану легалізували у грудні 2013 року.
Рекреаційний вжиток марихуани також дозволений у кількох штатах США, але не у всій країні. У багатьох країнах світу також дозволене вживання медичної марихуани.