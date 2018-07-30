Санкції проти Росії залишаються - Трамп

Копирайт изображения AFP Image caption Трамп і Путін під час недавньої зустрічі у Гельсінкі домовились покращувати стосунки. Санкції проти Росії США скасовувати не збираються

Президент США Дональд Трамп наголошує, що санкції стосовно Росії залишатимуться в силі. Про це він сказав на спільній прес-конференції з прем'єром Італії Джузеппе Конте у Вашингтоні.

"Санкції проти Росії залишаться у тому вигляді, у якому вони є зараз", - сказав пан Трамп.

Раніше на прес-конференції Трамп розповів про успіх своєї "великої" зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.

Трамп зустрівся з Путіним у Гельсінкі 16 липня. Після зустрічі лідери двох країн заявили журналістам, що домовились працювати над покращенням двосторонніх відносин.

Про Україну у Гельсінки згадав лише Путін. "При обговоренні внутрішньоукраїнської кризи звернули увагу на важливості реалізації Мінських угод. США могли б більш рішуче наполягати на цьому і налаштовувати на це українське керівництво", - сказав він.

А відповідаючи на питання про анексію Криму, сказав, що позиція США в цьому питанні відома - Вашингтон вважає такі дії Росії незаконними. У Росії ж інша точка зору.

США розпочали запроваджувати санкції проти Росії ‎через анексію Криму ще у 2014 році.

У серпні 2017 року у США ухвалили новий закон про санкції проти РФ. Згідно з ним, американський президент не може зняти обмежувальні заходи з Росії без погодження з Конгресом.