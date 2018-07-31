КНДР створює нові ракети - розвідка США

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Північна Корея будує нові балістичні ракети, попри нещодавнє потепління стосунків з адміністрацією Дональда Трампа, повідомляють ЗМІ.

Американські чиновники розповіли Washington Post, що розвідувальні супутники виявили постійну активність на тому місці, де випускають балістичні ракети.

Агенція Reuters цитує чиновника, який каже, що поки не зрозуміло, як далеко просунулась ця робота.

У червні відбулася зустріч президента США з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Після переговорів сторони домовилися працювати над ядерним роззброєнням. Згодом Дональд Трамп заявив, що Північна Корея "вже не є ядерною загрозою".

Але американці його розкритикували за поступки та за те, що лідер Північної Кореї не зобов'язався припинити ядерні та ракетні програми.

Що написали ЗМІ?

У понеділок Washington Post процитувала чиновників, які повідомили, що Північна Корея будує одну або дві нові міжконтинентальні балістичні ракети на рідкому паливі. Роботи ведуться в дослідницькому центрі Санумдонг поблизу столиці.

Цей об'єкт, як відомо, випустив першу міжконтинентальну балістичну ракету Hwasong-15, яка здатна досягти США.

Агенція Reuters з посиланням на офіційного представника в американській владі повідомила, що супутникові зображення показали активні пересування транспортних засобів, які заїжджають та виїжджають з центру.

Що кажуть експерти?

Повідомлення про те, що Північна Корея може продовжувати свою ядерну програму, з'являються не вперше.

Експерт з ядерних питань Інституту міжнародних досліджень в Мідлбері (США) Джеффрі Льюіс каже, що супутникові знімки з Санумдонга показують, що ця місцевість "активна".

"Ми бачимо транспортні контейнери та транспортні засоби, що рухаються і заходять всередину. Це об'єкт, де вони будують міжконтинентальні балістичні ракети та космічні ракети-носії", - звертає він увагу.

Копирайт изображения AFP Image caption У червні цього року Дональд Трамп зустрівся з Кім Чен Ином у Сінгапурі

Інший експерт з цього ж Інститут Меліса Ганхем зазначила у Twitter, що після зустрічі лідерів США та Північної Кореї ситуація залишалася "приблизно такою ж".

За її словами, це вказує на те, що під час переговорів на саміті не домовились про повну зупинку таких програм.

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