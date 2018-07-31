У Таджикистані вбили 4 туристів-іноземців. "ІД" взяла відповідальність

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В Таджикистані вбили чотирьох іноземних туристів, які мандрували на велосипедах.

Їх збив автомобіль, який потім зник з місця події.

За інформацією місцевої влади, це міг бути навмисний замах.

Пізніше "Ісламська держава", що відповідальна за атаку та гибель туристів.

Як це сталося?

Двох громадян США, одного швейцарця та одного голландця збив автомобіль в Дангарі, в 70 км від Душанбе.

Місцева преса повідомила, що після того, як авто наїхало на іноземців, з нього вийшли люди з ножами та напали на туристів.

Згодом правоохоронці знайшли пошкоджений автомобіль, який, за даними влади, і скоїв наїзд.

Під час спецоперації двох із нападників вбили, чотирьох вдалося затримати. Пізніше в одному з сіл вдалося знешкодити ще трьох підозрюваних.

Американське посольство в Душанбе підтверджує, що двоє громадян США загинули в Дангарі, проте не повідомляє їхні імена, оскільки родини ще не проінформовані.

В інтернеті з'явився відеозапис інциденту, з якого можна зробити висновок, що наїзд автомобіля був навмисним.

Міністр внутрішніх справ Таджикистану Рамазон Рахімзода заявив, що слідство розглядає всі версії, в тому числі теракт.

"Після того, як скоїли наїзд на туристів, молоді люди з авто використали проти іноземців ножі та вогнепальну зброю, а потім зникли з місця події", - цитує міністра агенція "Авеста".

"Ісламська держава" заявила, що несе відповідальність за напад на туристів.

Це вперше, коли це угрупування заявляє про атаку в Таджикистані.

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