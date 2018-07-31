Колонія королівських пінгвінів скоротилася на 90% за 30 років. Чому?

Image caption Королівські пінгвіни розмножуються на островах на північ від Антарктиди

Найбільша в світі колонія королівських пінгвінів із 1980-х років скоротилася на 90%, йдеться у новому дослідженні.

Знімки із супутника показують - кількість їхніх пар зменшилася на 88% за три останні десятиліття. Про це йдеться у статті журналу "Антарктична наука".

Колонія проживає на безлюдному острові Кошон, що розташований в Індійському океані між Африкою та Антарктидою.

На фотографіях, які зробили між 2015 та 2017 роками, можна побачити лише 60 тисяч пар пінгвінів. А на знімках, зроблених у 1980-х, їх було півмільйона.

Другі за розмірами після імператорських, королівські пінгвіни розмножуються на островах із помірним кліматом на північ від берегів Антарктиди.

Лютневе дослідження Університету Страсбургу показало, що пташині колонії можуть опинитися у небезпеці через зміни клімату.

Багато островів в Антарктичному океані, на яких живуть пінгвіни, стають непридатними для них через зникнення їжі.

Викиди парникових газів змушують рибу та кальмарів - основну їжу пінгвінів - селитися занадто далеко від островів, прирікаючи птахів на голод.

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