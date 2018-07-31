Януковичу дали державного адвоката, щоб почати дебати

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Оболонський райсуд Києва призначив екс-президенту Віктору Януковичу державного адвоката, оскільки нинішні захисники не хочуть брати участі в дебатах.

Таке рішення суддя оголосив на засіданні у вівторок після того, як адвокати знову відмовились від дебатів.

Наступне засідання у цій справі має відбутися зранку 1 серпня, в суд має з'явитися вже новий державний адвокат.

Захисники Віктора Януковича заявили, що дії суддів незаконні, оскільки у цій справі заслухали ще не всіх свідків, а тому до дебатів переходити рано.

Відкладені дебати

На засіданні у вівторок мали початися дебати.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Адвокати Януковича вже кілька разів поспіль зривають судові дебати

Однак знову адвокати виступили проти початку цієї стадії судового розгляду.

Коли слово надали стороні обвинувачення, адвокат Віталій Сердюк почав голосно обурюватися, що захисту не дають можливості заслухати важливого свідка.

Він вимагав терміново допитати через відеозв'язок з Білорусі колишнього пілота Віктора Януковича Аркадія Ярощука.

Нібито в нього є інформація про загрозу під час перельоту літака з президентом в Донецьк 22 лютого 2014 року.

Суд відмовив пану Сердюку, наголосивши, що всі ці обставини вже вивчили і час переходити до дебатів.

Адвокат через незгоду з такими діями судді залишив приміщення та повідомив журналістам, що захист більше не буде брати участі в засіданнях.

"Такими діями фактично зірвані судові дебати у даному процесі", - повідомив суддя Владислав Дев'ятко, реагуючи на дії пана Сердюка.

У зв'язку з такою ситуацією, прокурор подав клопотання про залучення до процесу державного адвоката.

Тим часом пан Сердюк заявив, що планує передати в канцелярію суду документи про незаконні дії та відвід суддів. А за дорученням Віктора Януковича, планує також передати цю інформацію про порушення в різні міжнародні структури.

Копирайт изображения AFP Image caption Віктора Януковича звинуватили у державній зраді та посяганні на територіальну цілісність і суверенітет України

І поки пан Сердюк передавав свої скарги, до суду прибув Олександр Байдик, який назвав себе п'ятим адвокатом у справі Януковича.

Він розповів, що минулого тижня уклав угоду зі своїм клієнтом та хоче просити суд дати місяць на ознайомлення зі справою.

Так само зірвали початок дебатів адвокати екс-президента і в понеділок, 30 липня. Вони просто не прийшли на засідання.

Державний адвокат

Опівдні судді вийшли з нарадчої кімнати та почали зачитувати рішення з приводу подальшого судового розгляду справи.

Через те, що чотири адвокати Віктора Януковича відмовилися брати участь у дебатах, екс-президенту призначили державного захисника.

Наступне судове засідання вже за участі нового адвоката має відбутися 1 серпня о 10 годині ранку.

Справа Януковича

Генпрокуратура звинувачує Віктора Януковича у державній зраді та посяганні на територіальну цілісність і суверенітет України.

Суд почав розглядати цю справу з травня 2017 року.

Одним з головних доказів у ній є звернення пана Януковича до влади Росії 1 березня 2014 року щодо введення військ в Україну.

Протягом судового процесу адвокати кілька разів змінювалися.

Представники прокуратури назвали такі дії захисту затягуванням часу.

Сам екс-президент, який з 2014 року перебуває у Росії, свою вину заперечує.

Його адвокати наполягають на невинуватості підзахисного за висунутими звинуваченнями.

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