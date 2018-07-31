ЄС ввів нові санкції через міст до Криму. Які будуть наслідки?

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Шість компаній, що будували Керченський міст, потрапили під санкції Євросоюзу. Серед них - організації російського бізнесмена Аркадія Ротенберга. Що тепер їм загрожує?

Рішення про включення шести компаній до санкційних списків опублікували у вівторок в офіційному журналі ЄС.

Керченський міст з'єднує Росію з анексованим півостровом. Рух по ньому відкрили 16 травня. За день до відкриття першим по ньому проїхав президент РФ Володимир Путін.

Через два з половиною місяці компанії, що брали участь у проекті вартістю майже 230 млрд рублів, опинилися у списку санкцій Євросоюзу.

Роботи з будівництва Керченського мосту розглядають як "дії, що підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України", випливає з документів ЄС.

Хто потрапив до списку ЄС?

У списку опинилися три компанії, контрольовані бізнесменом із найближчого оточення Путіна, Аркадієм Ротенбергом. Це "Мостотрест", "Стройгазмонтаж" і "дочка" "Стройгазмонтаж" - "Стройгазмонтаж-Мост".

Крім того, у списку опинився суднобудівний завод "Залив" - містоутворююче підприємство в Керчі, яке брало участь у зведенні мосту.

Також у списку - інститут "Гипростроймост - Санкт-Петербург", який опинився у списку санкцій за розробку проекту мосту.

Компанія ВАД - підрядник траси "Таврида", що з'єднує міст з півостровом, - також опинилась під санкціями ЄС.

Що це означає для компаній?

На ці компанії будуть поширюватися санкції ЄС, розроблені ще 2014 року. З документів ЄС випливає, що тепер усі активи, зокрема фінансові, які належать або управляються підсанкційними компаніями, заморожені відсьогодні.

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Компанії не зможуть отримати від європейських компаній фінансування прямо або обосередковано. Будуть обмежені подальші фінансові операції цих фірм. Крім того, вводиться заборона на роботу з ними для підприємств, зареєстрованих в Євросоюзі.

В інфоцентрі "Крымский мост" повідомили, що введення санкцій з боку ЄС "жодним чином не відіб'ється на реалізації проекту".

Будівництво мосту до Криму дозволило кільком компаніям з нового списку ЄС раніше увійти й до іншого списку - найбільших держпідрядників.

Наприклад, компанія ВАД, раніше зареєстрована у Петербурзі, а зараз у Вологді, 2016 року отримала без конкурсу підряд на будівництво "Тавриди" на 128 млрд рублів і наступного року опинилась на другому місці у рейтингу Forbes "Королі держзамовлення". За підсумками 2018 року в цьому ж рейтингу вона посідає п'яту сходинку. На третьому місці - "Стройгазмонтаж" Ротенберга, який, окрім будівництва Керченського мосту, є також великим підрядником "Газпрому".

"Наше завдання - побудувати міст. Автомобільний вже здали, по ньому їздять люди. Тепер хлопці будують залізничний. Всі ми своєю роботою пишаємося, і якщо це комусь не подобається, то це не наші проблеми", - передає ТАСС слова представника Ротенберга.

Розширення списку санкцій ЄС - "виконання старих рішень, тим паче вже зроблене США", - нагадує економіст Центру Карнегі Андрій Мовчан.

США відреагували на участь російського бізнесу в проекті будівництва Керченського мосту ще 2016 року. Тоді американський мінфін включив до своїх санкційних списків "Мостотрест" і "СГМ-мост". Тоді ж під американські санкції потрапив замовник будівництва Керченського мосту ФКУ Упрдор "Тамань" Федеральної дорожньої агенції.

Головний економіст "Уралсиб" Олексій Дев'ятов каже, що перераховані компанії працюють в основному в Росії, а це значить, що європейські санкції матимуть практично нульовий ефект.

"Звичайно, компанії будуть намагатися ці санкції обійти. Я думаю, це значною мірою у них вийде", - додає він.

На економіку Росії вони вплинуть незначно, вважає експерт. Санкції, які США у квітні наклали на російський металургійний сектор, за словами пана Дев'ятова, мали помірний ефект на російську економіку. Цього разу економіст очікує, що ефект буде ще меншим.

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