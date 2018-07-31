Напади на активістів: у Катерини Гандзюк 35% тіла в опіках

Копирайт изображения https://www.facebook.com/uakateryna Image caption Катерина Гандзюк

31 липня у сусідніх південних областях України відбулись одразу два напади на громадських активістів - у Бердянську вбили колишнього бійця АТО, а в Херсоні облили кислотою працівницю міськради й відому у місті активістку Катерину Гандзюк.

За даними ВВС News Україна, її стан стабільно важкий - у неї від опіків постраждали 35% шкіри.

Поліція Запорізької та Херсонської області розшукує обох нападників.

За останні кілька місяців з багатьох регіонів України надходять повідомлення про почастішання випадків нападів на громадських активістів.

Вбитий екс-боєць АТО

Сьогодні вдень у Бердянську невідомий застрелив 43-річного місцевого мешканця, - повідомила поліція Запорізької області.

Там не назвали його імені, але додали, що він є громадським активістом та учасником антитерористичної операції на сході України.

Натомість низка відомих активістів та журналістів написали у Facebook, що вбитим є місцевий активіст Віталій Олешко з позивним "Сармат".

Зокрема, про це написав член парламенту та колишній командир батальйону Донбас Семен Семенченко.

"У Бердянську застрелений доброволець батальйону Донбас 2014, активіст і борець з корупцією Віталій Олешко "Сармат". Висловлюємо співчуття родичам і друзям", - написав пан Семенченко.

Поліція ввела на території Запорізької та сусідньої Донецької області оперативний план "Сирена", щоб упіймати убивцю.

Облита кислотою активістка

Вранці 31 липня у Херсоні невідомий облив кислотою відому місцеву активістку та працівницю виконкому міської ради Катерину Гандзюк.

Напад стався просто поблизу під'їзду пані Гандзюк, яка опинилась у лікарні.

За попередніми даними співрозмовників ВВС News Україна, пані Гандзюк наразі перебуває у стабільно важкому стані.

Певний час її тримали у медикаментозній комі, лікарі з'ясовують, якою саме кислотою її облили.

Друзі, які наразі допомагають потерпілій, вказують, що найбільше постраждала шия, спина, частина обличчя біля ока та нирки.

Копирайт изображения Npu.gov.ua Image caption Фото нападника на активістку

За попередньою інформацією, у пані Гандзюк від опіків постраждали 35% шкіри. Сильно пошкоджене ліве око, а найбільше постраждала шия.

Потерпілу консультують лікарі, що спеціалізуються на опіках. Завтра планують пересаджувати штучну шкіру.

Transparency International Україна вже вимагає від херсонських правоохоронців розслідувати атаки на Катерину Гандзюк.

Активістка відома своїми діями проти проросійських політичних організацій області, також вона різко критикує роботу правоохоронних органів і вказує на певні зловживання у міській владі Херсона.

Поліція області поки що кваліфікувала напад як хуліганство і оприлюднила відео нападу, щоб упіймати нападника.

Першим про подію повідомив місцевий активіст та знайомий постраждалої Сергій Нікітенко, який сам півтора місяці тому став жертвою нападу невідомих.

За останні кілька місяців в Одесі стались низка нападів на місцевих громадських активістів.

5 червня в Одесі з ножем напали на активіста "Автомайдану" Віталія Устименка.

До цього у місті кілька разів нападали на колишнього лідера "Правого сектору" Сергія Стерненка. Під час останнього інциденту з паном Стерненком один із нападників загинув.