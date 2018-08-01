Як Кеті Перрі відвідала хвору дівчинку-шанувальницю

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Кеті Перрі завітала до хворої шанувальниці в Австралії, після того, як дівчинка була змушена пропустити концерт зірки.

Минулого тижня восьмирічна Грейс Мурс перенесла операцію на мозку, після того, як в неї знайшли шестисантиметрову пухлину.

Сестра дівчинки, шістнадцятирічна Тіана, написала у Twitter про те, як сильно Грейс чекала на концерт до того, як їй поставили діагноз.

Команда Кеті Перрі зв'язалася із Тіаною та завітала у гості перед концертом.

Тіана розповіла, що її сестра Грейс обожнює Кеті Перрі із трьох років та любить її пісні за позитивний настрій.

"Грейс любить Кеті як людину, і каже, що стає сильнішою через її пісні".

Сестра запустила хештег #HelpGraceMeetKatyPerry (#ДопоможітьГрейсЗустрітиКетіПеррі), аби привернути увагу американської співачки.

Її твіт перепостили понад 20 тисяч разів.

І незабаром асистенти співачки вийшли на зв'язок із родиною.

Тіана розповіла виданню "Newsbeat", що до останнього тримала це в секреті від Грейс.

"Кеті під'їхала до дому на своїй величезній машині, це було справді дивовижно, Грейс була в шоці. У неї просто мову відібрало".

Тіана поділилася кліпами про те, як її родина розважалася із Кеті у Снапчаті.

Дівчина розповіла, що співачка навіть представилася родині.

"Вона сказала всім "привіт", та намагалася триматися біля Грейс, навіть попросила її показати будинок".

Кеті запитала у Грейс про її улюблені пісні, а потім заспівала їх разом зі своїми гітаристами.

"Вона виконала Roar, цю Грейс любить найбільше, а потім Firework та Chained to the Rhythm".

Поки Кеті була у гостях, то навіть встигла зробити гарне фото для Снапчату.

Кліпом про перебування в родині Грейс Кері поділилася із 71 мільйоном підписників власного Instagram.

Копирайт изображения Image copyrightKATY PERRY/INSTAGRAM

Вона назвала Грейс своєю "новою моделлю" на показала фото, на якому дівчинка вдягнута у футболку з автографом Кеті Перрі.

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