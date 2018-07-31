У Німеччині через спеку закінчуються пляшки для пива

Копирайт изображения Reuters Image caption Спека в Німеччині значно підвищила попит на пиво

У Німеччині зафіксували один із найспекотніших місяців з початку метеоспостережень у 1881 році. В результаті продажі пива значно зросли.

Червень у Німеччині був на 2,4 градуси спекотнішим за середні показники, липень - на 3 градуси, тож холодне пиво користувалося популярністю.

Успішні продажі призвели до проблеми - у багатьох виробників пива скінчилися пляшки.

Пивоварні закликали людей повертати порожні пляшки якомога швидше.

У Німеччині покупці при купівлі напоїв сплачують за скляні пляшки невеликий депозит, який можна отримати назад при поверненні пляшки до магазина.

Багато пивоварень використовують власні фірмові пляшки, які важно замінити.

"Нам потрібна ваша допомога" - звернулася до любителів пива пивоварня Moritz Fiege на своїй сторінці у Facebook.

"Перед тим, як поїдете у відпустку, будь ласка, швиденько принесіть ваші пляшки до магазину", - закликала броварня.

В німецькій асоціації пивоварів підтвердили, що цього року нестача пляшок "особливо помітна".

Футбольна невдача - горе для пивовара

Найближчими днями в Німеччині очікують до +39. Можливо, температура повітря поб'є загальний рекорд усіх часів в +40,3.

Спекотна погода - вдача для пивоварної галузі, що очікувала на вдалий сезон під час Чемпіонату світу з футболу, але Німеччину дуже швидко вибили з турніру.

Копирайт изображения EPA Image caption Відвідувачі традиційного пивного фестивалю в Мурнау насолоджуються пивом на початку липня

У 2010 та 2014 роках, коли Німеччина набагато вдаліше виступила на Чемпіонаті світу, продажі пива щоразу виростали на 4%, повідомляє Die Welt.

За перші шість місяців цього року продажі виросли лише на 0,6%. Ця цифра лише здається невеликою - в обсягах це 47,1 мільйона гектолітрів.

Навіть невелике збільшення у продажах - успіх для пивоварень після кількох років спаду.

Минулий рік був найгірший для галузі з часу возз'єднання Німеччини. Цього літа ціни піднялися на 4% в порівнянні з попереднім. Однак німці все одно купують більше пива.

Чіпсова криза

Поки маси втамовують спрагу, довготривала засуха в країні згубно позначається на врожаях.

Національна асоціація овочевої галузі, BOGK, попередила, що врожай картоплі в країні під загрозою - і що цього року він буде значно нижчим за кількістю та якістю.

Копирайт изображения AFP Image caption Картопля цього року в Німеччині набагато менша, ніж зазвичай

Очікується, що врожай великої картоплі, з якої зазвичай роблять чіпси, зменшиться на 25%, в порівнянні з попереднім роком.

"В деяких частинах Європи врожай пошкодили град та грози, а в Німеччині занадто сухо", повідомила організація.

"Тож зміна клімату відбивається на гаманці".

На щастя, для любителів німецького пива та пивоварень країни, врожай хмелю - найважливішого інгредієнта для пива, цього року очікується в межах норми.

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