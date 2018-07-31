Вбивство добровольця "Сармата": затримали підозрюваних

Копирайт изображения УНІАН Image caption Віталій "Сармат" Олешко у 2014 році воював у добровольчому батальйоні "Донбас", зокрема у Іловайську

Поліція затримала людей, які можуть бути причетними до вбивства активіста Віталія Олешка з позивним "Сармат" у Бердянську. Цю інформацію BBC News Україна підтвердили у Нацполіції.

Водночас там просять дочекатися деталей на офіційних сторінках поліції.

"Проводяться активні оперативно-розшукові заходи всіма задіяними підрозділами", - повідомив згодом заступник голови поліції В'ячеслав Аброськін.

План "Сирена" введено у Запорізькій та Донецькій областях.

Пан Аброськін також розповів, що розглядають кілька версій причин вбиства - від замовного до побутового конфлікту.

"Але занадто рано казати, що можна вказати на якусь підозрбвану особу", - додав В'ячеслав Аброськін.

"На теперішній час є важливі напрацювання. Можу сказати, що це вбивство буде розкрито найближчим часом", - наголосив він.

За попередніми даними, озвученими у медіа та соцмережах, авто з чотирма підозрюваними правоохоронці перехопили неподалік Мелітополя Запорізької області.

"Машина, в якій знаходилося четверо чоловіків, була перехоплена біля села Приморське Запорізької області, кілери намагалися сховатися, але їх затримали і вже встигли провести впізнання. Свідок злочину проти Віталія Олешка його друг Андрій Маджар упізнав вбивцю, його впізнали і інші свідки", - написав у Facebook журналіст Юрій Бутусов.

Він також закликав усіх, хто має будь-яку інформацію про злочин, надати інформацію про нього правоохоронцям.

Вбивство ветерана боїв у Іловайську

43-річного Віталія Олешка застрелили у вівторок вдень у Бердянську.

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У дворі готелю, який належить його родині, йому двічі вистрілили у спину з рушниці. Чоловік помер на місці.

Раніше Віталій Олешко воював у складі батальйону "Донбас", брав участь у боях за Іловайськ, був у полоні.

"30 хвилин тому в Бердянську був застрелений Віталій Олешко, позивний "Сармат", доброволець батальйону Нацгвардії "Донбас", учасник самооборони Бердянська, кавалер ордена "За мужність" 3-го ступеня, учасник боїв за Іловайськ, який пройшов російський полон", - написав повідомив журналіст Юрій Бутусов, який нещодавно спілкувався з Віталієм Олешком.

Після повернення активно займався місцевою політикою у Бердянську, зокрема за кілька годин до смерті він опублікував відео, у якому критикував міську владу за те, що вона не прибирає місто.

Напади на активістів

Копирайт изображения Катерина Гандзюк

Також 31 липня у Херсоні невідомий облив кислотою відому місцеву активістку та працівницю виконкому міської ради Катерину Гандзюк.

Напад стався просто поблизу під'їзду пані Гандзюк, яка опинилась у лікарні.

За попередніми даними співрозмовників ВВС News Україна, пані Гандзюк наразі перебуває у стабільно важкому стані.

Певний час її тримали у медикаментозній комі, лікарі з'ясовують, якою саме кислотою її облили.

Копирайт изображения Нацполіція Image caption Фото нападника на активістку

Друзі, які наразі допомагають потерпілій, вказують, що найбільше постраждала шия, спина, частина обличчя біля ока та нирки.

За попередньою інформацією, у пані Гандзюк від опіків постраждали 35% шкіри. Сильно пошкоджене ліве око, а найбільше постраждала шия.

Потерпілу консультують лікарі, що спеціалізуються на опіках. Завтра планують пересаджувати штучну шкіру.

Transparency International Україна вже вимагає від херсонських правоохоронців розслідувати атаки на Катерину Гандзюк.

Активістка відома своїми діями проти проросійських політичних організацій області, також вона різко критикує роботу правоохоронних органів і вказує на певні зловживання у міській владі Херсона.

Поліція області спочатку кваліфікувала напад як хуліганство, але згодом змінила кваліфікацію на "Умисні тяжкі тілесні ушкодження, вчинені з метою залякування потерпілого".

Першим про подію повідомив місцевий активіст та знайомий постраждалої Сергій Нікітенко, який сам півтора місяці тому став жертвою нападу невідомих.

За останні кілька місяців низка нападів на активістів сталася і в Одесі.

5 червня в Одесі з ножем напали на активіста "Автомайдану" Віталія Устименка.

До цього у місті кілька разів нападали на колишнього лідера "Правого сектору" Сергія Стерненка. Під час останнього інциденту з паном Стерненком один із нападників загинув.