В Африці вбили трьох російських журналістів

Копирайт изображения РАДИО СВОБОДА/YOUTUBE Image caption Орхан Джемаль займався проектом, який присвячений російським приватним компаніям в ЦАР

У Центральноафриканській Республіці вбили трьох російських журналістів: Орхана Джемаля, Олександра Расторгуєва та Кирила Радченка.

"Ми робили разом проект у ЦАР. Позавчора ввечері вони виходили на зв'язок востаннє. Правда, дуже важко говорити, це мої друзі", - сказав ВВС головний редактор Центру управління розслідуваннями (ЦУР) Андрій Коняхин.

Загибель Джемаля ВВС раніше підтвердив його друг Максим Шевченко.

"Минулого тижня ми бачилися з Орханом, він розповідав про плани поїхати в цю прокляту Центральноафриканську Республіку. Але достеменно я не знав, поїхав він туди чи ні. Він людина, яка не знала страху, тому він міг туди поїхати", - розповів він.

Під час розмови з кореспондентом ВВС Шевченко повідомив, що йому прийшла смс про те, що Джемаль загинув.

Що відомо про загибель журналістів

Копирайт изображения DOKER PROJECT/YOUTUBE Image caption Режисер-документаліст Олександр Расторгуєв

Першим про загибель росіян повідомило агентство FP з посиланням на джерела. За його даними, у вбитих були при собі прес-картки.

Тіла були виявлені на дорозі за 23 кілометри від міста Сібю, з'ясувала агенція. За даними джерел, вони були вбиті "невідомими озброєними людьми".

"За попередніми даними, вбивство скоїли з метою пограбування", - сказало джерело "Інтерфаксу" в поліції ЦАР.

ЗМІ повідомляють, що у загиблих були посвідчення газети "Известия".

У прес-службі "Известий" повідомили, що останнім часом ніхто зі співробітників видання на території ЦАР не перебувала.

"Всі співробітники редакції працюють в стандартному режимі, жодної інформації про будь-які надзвичайні події з нашими журналістами у нас немає", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті видання.

Що відбувається в ЦАР?

У 2013 році владу в ЦАР захопили повстанці з коаліції "Селек", які називають себе мусульманським угрупованням. Самопроголошеним президентом країни став мусульманин Мішель Джотодія.

Незабаром в ЦАР, більшість населення якої складають християни, з'явилися групи під назвою "Антібалака", які називають себе християнським військом. Між групами почалося жорстоке протистояння, в ході зіткнень загинули сотні мирних жителів.

У 2014 році "Селек" під міжнародним тиском передала владу перехідному уряду, але насильство не припинилося. Незважаючи на присутність в ЦАР миротворчого контингенту ООН, зіткнення між різними угрупованнями тривають.

Регулярно відбуваються напади на цивільні об'єкти і співробітників гуманітарних місій, що працюють в країні. На початку травня ООН заявила про серію нападів невідомих груп озброєних людей на лікарні.