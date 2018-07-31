В Африці вбили трьох російських журналістів
У Центральноафриканській Республіці вбили трьох російських журналістів: Орхана Джемаля, Олександра Расторгуєва та Кирила Радченка.
"Ми робили разом проект у ЦАР. Позавчора ввечері вони виходили на зв'язок востаннє. Правда, дуже важко говорити, це мої друзі", - сказав ВВС головний редактор Центру управління розслідуваннями (ЦУР) Андрій Коняхин.
Загибель Джемаля ВВС раніше підтвердив його друг Максим Шевченко.
"Минулого тижня ми бачилися з Орханом, він розповідав про плани поїхати в цю прокляту Центральноафриканську Республіку. Але достеменно я не знав, поїхав він туди чи ні. Він людина, яка не знала страху, тому він міг туди поїхати", - розповів він.
Під час розмови з кореспондентом ВВС Шевченко повідомив, що йому прийшла смс про те, що Джемаль загинув.
Що відомо про загибель журналістів
Першим про загибель росіян повідомило агентство FP з посиланням на джерела. За його даними, у вбитих були при собі прес-картки.
Тіла були виявлені на дорозі за 23 кілометри від міста Сібю, з'ясувала агенція. За даними джерел, вони були вбиті "невідомими озброєними людьми".
"За попередніми даними, вбивство скоїли з метою пограбування", - сказало джерело "Інтерфаксу" в поліції ЦАР.
ЗМІ повідомляють, що у загиблих були посвідчення газети "Известия".
У прес-службі "Известий" повідомили, що останнім часом ніхто зі співробітників видання на території ЦАР не перебувала.
"Всі співробітники редакції працюють в стандартному режимі, жодної інформації про будь-які надзвичайні події з нашими журналістами у нас немає", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті видання.
Що відбувається в ЦАР?
У 2013 році владу в ЦАР захопили повстанці з коаліції "Селек", які називають себе мусульманським угрупованням. Самопроголошеним президентом країни став мусульманин Мішель Джотодія.
Незабаром в ЦАР, більшість населення якої складають християни, з'явилися групи під назвою "Антібалака", які називають себе християнським військом. Між групами почалося жорстоке протистояння, в ході зіткнень загинули сотні мирних жителів.
У 2014 році "Селек" під міжнародним тиском передала владу перехідному уряду, але насильство не припинилося. Незважаючи на присутність в ЦАР миротворчого контингенту ООН, зіткнення між різними угрупованнями тривають.
Регулярно відбуваються напади на цивільні об'єкти і співробітників гуманітарних місій, що працюють в країні. На початку травня ООН заявила про серію нападів невідомих груп озброєних людей на лікарні.