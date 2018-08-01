У Мексиці розбився пасажирський літак. Всі вижили

Копирайт изображения CPCE/EPA Image caption За попередніми данними, причиною падіння могли стати погодні умови

В Мексиці розбився літак авіакомпанії Aeromexico, ніхто не загинув, повідомив керівник штату Дуранго Хосе Росас Аіспуро.

За словами журналістів місцевих ЗМІ з місця події, більша частина пасажирів залишили салон літака самостійно.

За попередніми даними влади, поранення отримали 85 людей, їх відвезли до лікарні.

Всього на борту літака Embraer E90 перебувало 97 пасажирів та 4 членів екіпажу.

Копирайт изображения CPCE/EPA Image caption Рятувальники надають допомогу пораненим

Літак впав відразу після того, як відірвався від злітно-посадкової смуги. Фото з місця катастрофи свідчать про те, що після падіння лайнер загорівся.

Як повідомила компанія-оператор аеропорту OMA Aeropuertos, причиною падіння могли бути погані погодні умови.

Хочете отримувати головні новини у месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.