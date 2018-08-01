У Мексиці розбився пасажирський літак. Всі вижили
В Мексиці розбився літак авіакомпанії Aeromexico, ніхто не загинув, повідомив керівник штату Дуранго Хосе Росас Аіспуро.
За словами журналістів місцевих ЗМІ з місця події, більша частина пасажирів залишили салон літака самостійно.
За попередніми даними влади, поранення отримали 85 людей, їх відвезли до лікарні.
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Всього на борту літака Embraer E90 перебувало 97 пасажирів та 4 членів екіпажу.
Літак впав відразу після того, як відірвався від злітно-посадкової смуги. Фото з місця катастрофи свідчать про те, що після падіння лайнер загорівся.
Як повідомила компанія-оператор аеропорту OMA Aeropuertos, причиною падіння могли бути погані погодні умови.
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