В США вирішують долю зброї на 3D-принтері

Федеральний суд штату Вашингтон тимчасово заблокував публікацію інструкцій для створення зброї на 3D-принтері.

За даними New York Times, таке рішення прийняв окружний суддя в Сіетлі.

Раніше американська організація Defense Distributed виклала в інтернет креслення для друкування зброї.

Проте кілька американських штатів почали з цим боротися.

За даними американських ЗМІ, після рішення суду Defense Distributed перестала завантажувати в мережу відповідні інструкції.

Перша надрукована зброя

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Defense Distributed - це організація, яка займається розробкою вогнепальної зброї, компоненти якої можна надрукувати на 3D-принтері.

Вона опублікувала креслення для створення дев'яти моделей зброї ще у п'ятницю, 27 липня. Відтоді їх завантажили тисячі людей.

Дискусія навколо цього питання почалася ще у 2012 році, коли керівник організації Коді Вілсон вперше надрукував на принтері пістолет, який назвали Liberator ("Визволитель").

Така зброя практично не містить металевих частин та здатна вистрілити лише один раз.

Потім сайт Defense Distributed опублікував інструкції для створення такої зброї.

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Але пізніше Держдепартамент США наказав видалити її з інтернету через законодавство про експорт озброєння.

Юридична боротьба з цього питання тривала роки і в липні Defence Distributed несподівано добилася дозволу публікувати креслення для виготовлення зброї.

Таке судове рішення обурило законодавців, а прокурори дев'яти штатів 30 липня подали позов до Держдепартаменту з вимогою заборонити незаконне розповсюдження інструкції для зброї на 3D-принтері.

В результаті суд тимчасово заблокував публікацію таких матеріалів в інтернеті, проте розгляд справи ще триває.

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