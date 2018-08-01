Вбивство "Сармата": поліція затримала 5 підозрюваних

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Поліція затримала п'ятьох підозрюваних у вбивстві активіста Віталія Олешка з позивним "Сармат", повідомив перший заступник керівника Нацполіції В'ячеслав Аброськін.

За його словами, чотирьох підозрюваних затримали у місті Василівка Запорізької області, ще одного - у Бердянську.

Це стало результатом плану "Сирена", який ввели в дію після вбивства.

Пан Аброськін повідомив, що на посту у Василівці поліцейські зупинили автомобіль.

"Ми встановили, що четверо осіб, які перебували в ньому, причетні до вбивства мешканця Бердянська. Паралельно у Бердянську затримали ще одного, п'ятого, підозрюваного", - розповів він.

43-річного Віталія Олешка застрелили у вівторок вдень у Бердянську.

У дворі готелю, який належить його родині, активісту двічі вистрілили у спину з рушниці. Чоловік помер на місці.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею про умисне вбивство.

Раніше Віталій Олешко воював у складі батальйону "Донбас", брав участь у боях за Іловайськ, був у полоні.

Після повернення активно займався місцевою політикою у Бердянську.

Поліція розглядає кілька версій причин вбивства - від замовного до побутового конфлікту.

"Покарати зло"

У середу зранку біля МВС пройде акція "Покарати зло", учасники якої вимагатимуть від правоохоронців розслідувати злочини проти активістів та журналістів.

В анонсі події мова йде про те, що за розкриття злочинів мають відповідати особисто міністр внутрішніх справ, керівник СБУ та генпрокурор.

Активісти звертають увагу на той факт, що частота та інтенсивність таких злочинів зростає, проте жоден з цих випадків не розслідуваний ефективно та не доведений до суду.

"Однією з причин нерозслідування наведених випадків є те, що представники нереформованих поліції, прокуратури та СБУ часто є зацікавленою стороною або перебувають в залежності від замовників нападів", - підкреслюють організатори акції.

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