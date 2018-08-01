На рахунку держказначейства лишилося грошей найменше за 4,5 роки

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Залишок коштів на єдиному рахунку державної казначейської служби України на 1 серпня 2018 року становить 1,995 млрд гривень.

Цей показник є мінімальним з січня 2014 року. Тоді залишок становив 1,739 млрд грн.

За даними Держказначейства, поточний залишок у п'ять разів нижчий за липневий показник і в три рази нижчий за показник, який був на початку цього року.

На рахунок держказначейства надходять кошти від податків та інших обов'язкових платежів населення. При цьому кошти зменшуються під час пікових навантажень за видатками.

Що відбувається, коли стається "касовий розрив" між доходами та видатками, показала ситуація із затримкою пенсійних виплат у липні, яка викликала чималий резонанс у суспільстві.

У Пенсійному фонді пояснили, що зміщення графіка виплати пенсій обумовлено "касовими розривами надходження єдиного соціального внеску". Виплати у серпні обіцяють здійснити згідно з графіком.

Це збіглося ще й з падінням курсу гривні. Наприкінці липня Нацбанк виходив на ринок із валютними інтервенціями, аби підтримати курс гривні. Проте офіційний курс гривні до долара все одно знижується.

На 1 серпня курс гривні становить 26,86 грн за долар, що на 11 копійок менше, ніж в останній день липня.

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