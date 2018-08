Facebook видалив підозрілі акаунти. Чи причетні росіяни?

Копирайт изображения GETTY IMAGES/FACEBOOK

Найбільша у світі соцмережа заявила, що ідентифікувала і видалила понад 30 сторінок і акаунтів, які намагалися скоординовано вплинути на політичні процеси у США. Про це соцмережа повідомила у своєму офіційному блозі.

Інформацію про підозрілу активність у соцмережах підтвердило джерело Бі-бі-сі в американській розвідувальній спільноті. Крім того, воно розповіло, що робота дезінформаторів була чітко спланованою.

При цьому вони не працювали на користь ані республіканців, ані демократів, а розпалювали конфліктні теми і підсовували фальшиві новини виборцям з обох сторін.

За даними The New York Times, представники соцмережі вже поінформували про підозрілу активність у соцмережах американських конгресменів.

Кампанія з дезінформації може бути спрямованою на проміжні вибори у США: 6 листопада 2018 року проходять повні перевибори до нижньої палати конгресу США - палати представників, а також 35 сенаторів із 100.

Facebook не пов'язує видалені акаунти з Росією напряму, але зауважує схожість з почерком "російського Агентства інтернет-досліджень (АІД)".

Цю організацію, яку пізніше перейменували у ТОВ "Главсеть" та ТОВ "Тека", американська влада підозрює у спробах втручання в президентські вибори у США в 2016 році.

Вуличні протести

Копирайт изображения FACEBOOK Image caption Facebook видалив захід, створений одним із недобросовісних акаунтів. У своїй риториці дезінформатори використовують меседжі, спрямовані на людей як з правими, так і лівими поглядами.

"Існує зв'язок між цими недобросовісними агентами і протестами, запланованими у Вашингтоні наступного тижня", - повідомила компанія.

Facebook вже видалив антинаціоналістичний захід No Unite the Right 2 - DC, призначений на 10 серпня, і інформує про це 2600 користувачів соцмережі, які виявили до нього цікавість.

Дослідження соцмережі виявило, що у 32 видалених акаунтів (25 у Facebook і 7 в Instagram), було 290 тисяч підписників, але дійсно популярними було лише чотири з них:

Aztlan Warriors

Black Elevation

Mindful Being

Resisters

Із березня 2017 року по червень 2018-го вони створили 150 рекламних постів за 11 тис. доларів, 9,5 тис. неоплачених (органічних) постів та ініціювали 30 заходів, один з яких набрав 4700 потенційних учасників.

"Ці недобросовісні акаунти ретельно замітали сліди, частково через нашу політику із запобігання зловживань, яку ми запровадили минулого року", - зазначає Facebook.

Зокрема, їхні адміністратори широко використовували VPN, доступ з IP-телефонів і розміщення реклами від третіх осіб.

Соцмережа зізнається, що поки що не встановила, хто стоїть за цими акаунтами, але знайшла зв'язки із заблокованими минулого року акаунтами АІД.

Вийти на мережу вдалося завдяки тому, що один з акаунтів АІД поділився акцією Resisters, а другий сім хвилин фігурував в адміністраторах цієї групи, зазначає Facebook.

"Поки що ми перебуваємо лише на перших стадіях дослідження і в нас немає всіх фактів, зокрема щодо того, хто може стояти за цим", - наголошує Facebook.

Копирайт изображения FACEBOOK Image caption Facebook оприлюднив деякі з постів заблокованих акаунтів.

За даними NYT, на брифінгах в конгресі США представники Facebook висловлювалися більш визначено: під час розслідування справи про втручання в американські вибори вони виявили "ретельно сплановану кампанію з метою здійснити політичний вплив".

Що думає розвідка США?

За даними джерела ВВС в американській розвідці, спецслужби США виявили два основних типи поведінки організаторів кампанії з дезінформації - "зондування" мереж та виборчих систем на рівні штатів і спроби посіяти дезінформацію в різних місцях.

Згідно з інформацією, яку отримала ВВС, організатори кампанії чітко розподілили обов'язки: одні виробляють інформаційні матеріали, інші - розповсюджують. За словами джерела ВВС, росіяни активно займаються пропагандою, спрямованою і на лівих, і на правих кандидатів.

Одне з питань, яких вони торкнулися - імміграція. Проблему роздувають за допомогою тролів, ботів і хештегу abolishICE ("ліквідувати імміграційну і митну поліцію США"). Джерело ВВС також зазначає, що росіяни не проявляють лояльності до жодної з партій, підсовуючи фальшиві новини різним сторонам конфлікту.

На початку цього року спецпрокурор Роберт Мюллер заочно висунув звинувачення у втручанні у вибори 13 громадянам Росії та трьом організаціям, зокрема "Агентству інтернет-досліджень", яке ЗМІ пов'язують із російським бізнесменом Євгеном Пригожиним.

Представники російської влади та Пригожина відкидають втручання у вибори в США.