У Швеції грабіжники викрали королівські корони

Копирайт изображения Alamy Image caption Викрадені коштовності належали Карлу XII та його дружині

Шведська поліція почала операцію з пошуку грабіжників, які викрали декілька коштовних предметів XVI століття. Зловмисникам вдалося втекти на моторному човні.

Злочин вчинили 31 липня у місті Стренгнес, що неподалік від Стокгольму. У місцевому соборі зберігались коштовності XVI століття, які тепер зникли: дві корони, що належали Карлу XII і його дружині, та королівська держава - символ влади монарха.

Очевидці кажуть, що бачили двох підозрілих чоловіків, які вибігали із церкви. Згодом вони сіли у моторний човен і вирушили у невідомому напрямку.

Правоохоронці розпочали масштабну пошукову операцію, але поки так і не змогли вийти на слід злочинців. "Станом на зараз рахунок 1-0 на їхню користь", - визнає представник поліції Томас Агневік. Він також не зміг назвати орієнтовну вартість викрадених прикрас: "Оцінити їх неможливо, вони безцінні".

"Я одразу зрозумів, що це грабіжники - вони поводилися ніби грабіжники, - каже Том Роуел, який першим сповістив поліцію про злочин. - Це жахливо, що люди готові красти речі зі святої історичної будівлі".

Викрадені королівські прикраси оздоблені золотом, перлинами та іншими коштовностями. Їх точна вартість невідома.

В результаті злочину ніхто не постраждав - ні серед відвідувачів, ні серед працівників церкви.