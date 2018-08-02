Нові функції Facebook і Instagram дозволять контролювати час у мережах

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Facebook та Instagram представили нові інструменти, які дозволяють користувачам контролювати час свого перебування в соцмережах.

Відтепер вони зможуть перевіряти, скільки часу витрачають на скролінг стрічки новин, і встановлювати персональний ліміт на відвідини Facebook та Instagram.

Також користувачі отримають змогу на деякий час вимикати сповіщення від обох соцмереж.

Частина експертів вважає такі правильними, але не такими достатніми.

"Не сказав би, що це радикальні зміни, які справді здатні щось змінити в тому, як люди користуються Facebook та Instagram, - каже Грант Бланк з Оксфордського інституту інтернету. - Це спосіб утримати баланс між бажанням змусити користувачів проводити якомога більше часу у Facebook та необхідністю нести відповідальність за тих, кому постійні сповіщення здаються тривожними чи набридливими".

В грудні 2017 року адміністрація Facebook в своєму блозі застерегла від надмірного користування соцмережами.

Негативним наслідкам присвятили декілька наукових експериментів. В ході першого з них студентів Мічиганського університету просили протягом десяти хвилин гортати стрічку Facebook. Наприкінці дня всі вони перебували у "гіршому настрої" ніж ті студенти, яких просили робити публікації та спілкуватися з друзями у Messenger.

Схожий експеримент спільно провели Єльський університет та Каліфорнійський університет в Сан-Дієго. Виявилося, що користувачі, які клікають і лайкають частіше за інших, "мають гірший стан психічного здоров'я порівняно із середніми показниками".

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24-річна лайфстайл-блогерка Ем Шелдон зізнається, що спостерігає за оновленнями в акаунтах друзів "постійно".

"Хоча це частина моєї роботи, я вважаю це проблемою - ми залежні від наших смартфонів та соцмереж. Як тільки у мене з'являється вільний час, я заповнюю його скролінгом".

За словами блогерки, нові функції Facebook та Instagram навряд чи зможуть щось змінити в її поведінці: "Я й так знаю, що витрачаю на соцмережі забагато часу", - каже Шелдон. Та все ж додає, що у сповіщеннях про час, проведений у смартфоні, є сенс. "Якщо на екрані з'явиться повідомлення "Ви використовуєте цей додаток протягом шести годин", я усвідомлю, що гаю свій час дарма".

Співзасновник маркетингової компанії The Goat Agency Гаррі Х'юго зізнався, що у підлітковому віці проводив у Twitter по 15-16 годин на день. "Сьогодні це звучить як щось неймовірно нездорове", - додає Х'юго.

"З огляду на те, що проблеми з психічним здоров'ям виникають у все більшої кількості людей - особливо серед молоді - дуже важливо обмежувати перебування в соцмережах. Якщо вони усвідомлять, що проводять там забагато часу - можливо наступного разу вони подумають двічі".

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