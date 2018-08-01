Адвокати, що тікають: що відбувається у суді над Януковичем?

Копирайт изображения UNIAN Image caption Віктор Янукович так і не свідчив у процесі проти себе, але кілька разів давав прес-конференції у Росії

Оболонський суд Києва вкотре переніс засідання у справі щодо держзради Віктора Януковича. Наданий державою адвокат Віктор Овсянников, як і його попередники, залишив залу суду на знак протесту.

У вівторок, 31 липня, коли мали розпочатись дебати у справі, так само залишив залу адвокат Віталій Сердюк. Він вимагав продовжити допит свідків і не переходити до дебатів.

Після цього суд ухвалив рішення про надання Віктору Януковичу державного захисника. Процес мав продовжитись зранку 1 серпня.

Дебати та адвокати

У середу о 10 годині суд оголосив про перехід до дебатів. Однак адвокати знову висловили протест.

У залі був новий адвокат Віктора Януковича на платній основі Олександр Байдик та безкоштовний захисник Віктор Овсянников.

Олександр Байдик заявив про вимогу допитати екс-прем'єра Миколу Азарова, а Віктор Овсянников - надати можливість подати клопотання та час для ознайомлення з матеріалами.

Проте суддя вчергове звернув увагу захисників на те, що стадія клопотань вже завершена.

Прокурор почав виголошувати свою промову, а захисники залишили залу.

Після чого суддя оголосив перерву до 14.00.

Вдень історія повторилась. На засідання прийшов Віктор Овсянников і почав просити суд надати йому час для ознайомлення з матеріалами і перенести засідання.

Суддя відмовився це зробити і прокурор продовжив промову.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Більшу частину процесу Віктора Януковича захищав Віталій Сердюк

Після чого Віктор Овсянников відмовився брати участь у процесі.

"Такі дії є приниженням високого звання адвоката України", - заявив Владислав Дев'ятко.

Він оголосив перерву до 17.00 години і звернувся до центру надання вторинної безоплатної правової допомоги з вимогою надати адвоката Януковичу.

Судді та прокурори неодноразово вказували, що своїми діями адвокати намагаються затягнути справу.

Під час процесу пан Янукович неодноразово змінював адвокатів, йому також надавали державних, але потім знову поверталась команда Віталія Сердюка.

Справа Януковича

Генпрокуратура звинувачує Віктора Януковича у державній зраді та посяганні на територіальну цілісність і суверенітет України.

Суд почав розглядати цю справу з травня 2017 року.

Одним з головних доказів у ній є звернення пана Януковича до влади Росії 1 березня 2014 року щодо введення військ в Україну.

Копирайт изображения AFP

Сам екс-президент, який з 2014 року перебуває у Росії, свою вину заперечує.

Його адвокати наполягають на невинуватості підзахисного за висунутими звинуваченнями.

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