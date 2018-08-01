У Києві шаурмою отруїлися 7 дітей
У столиці України через шаурму отруїлися вже 60 людей, повідомив Київський міський лабораторний центр.
Серед отруєних на Оболоні 5 дітей, а на Дарниці - 2, повідовили ВВС News Україна, в Держпродспоживслужбі Києва.
23 випадки викликані шаурмою, яку придбали біля станції метро "Дарниця", повідомляє Держпродспоживслужба Києва.
Ще 25 випадків гострої кишкової інфекції пов'язані з шаурмою, яку придбали 29-30 липня в МАФі на Поштовій площі.
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11 людей постраждали від продукту, придбаного біля супермаркету на Оболоні, а ще одна - біля станції метро "Лісова".
На даний момент всі МАФи, де продавалась небезпечна шаурма, зачинені.
Отруєння у львівському кафе
В середині липня у Львові до лікарень звернулися 25 людей, які, як підозрюють, отруїлись у кафе "Tamash Kebab".
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