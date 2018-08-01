Трамп обурений, що спочатку не знав про слідство щодо Манафорта
Президент США Дональд Трамп обурився, що йому раніше не повідомили про слідство щодо колишнього керівника виборчої кампанії Пола Манафорта. Про це лідер США написав у Twitter.
Президент відзначив, що Манафорт працював на Рональда Рейгана, Боба Доула та багатьох інших шанованих політичних лідерів.
"Він працював у мене дуже короткий час. Чому уряд не сказав мені, що він був під слідством", - написав Трамп.
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Він додав, що старі звинувачення проти Манафорта пов'язані з його попередньою роботою і не мають нічого спільного з розслідуванням зв'язків із Росією.
Трамп також обурений ставленням слідства і суду до Манафорта.
"До кого ставилися гірше, Аль Капоне, легендарного боса мафії... або політичного діяча Пола Манафорта..., який зараз знаходиться в одиночній камері - хоча він ні за ніщо не був засуджений?" - написав президент США.
Раніше суд у Вашингтоні відправив колишнього керівника виборчої кампанії Трампа за ґрати за порушення умов перебування під домашнім арештом.
Проти колишнього керівника кампанії Трампа висунуті нові звинувачення - у тиску на свідків у його справі, яким він писав повідомлення за допомогою зашифрованих повідомлень у месенджерах.
Через це спецпрокурор просив суд відкликати рішення, яке дозволяло Манафорту перебувати на волі під заставу 10 млн доларів.
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