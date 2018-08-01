Трамп обурений, що спочатку не знав про слідство щодо Манафорта

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Президент США Дональд Трамп обурився, що йому раніше не повідомили про слідство щодо колишнього керівника виборчої кампанії Пола Манафорта. Про це лідер США написав у Twitter.

Президент відзначив, що Манафорт працював на Рональда Рейгана, Боба Доула та багатьох інших шанованих політичних лідерів.

"Він працював у мене дуже короткий час. Чому уряд не сказав мені, що він був під слідством", - написав Трамп.

Він додав, що старі звинувачення проти Манафорта пов'язані з його попередньою роботою і не мають нічого спільного з розслідуванням зв'язків із Росією.

Трамп також обурений ставленням слідства і суду до Манафорта.

"До кого ставилися гірше, Аль Капоне, легендарного боса мафії... або політичного діяча Пола Манафорта..., який зараз знаходиться в одиночній камері - хоча він ні за ніщо не був засуджений?" - написав президент США.

Раніше суд у Вашингтоні відправив колишнього керівника виборчої кампанії Трампа за ґрати за порушення умов перебування під домашнім арештом.

Проти колишнього керівника кампанії Трампа висунуті нові звинувачення - у тиску на свідків у його справі, яким він писав повідомлення за допомогою зашифрованих повідомлень у месенджерах.

Через це спецпрокурор просив суд відкликати рішення, яке дозволяло Манафорту перебувати на волі під заставу 10 млн доларів.

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