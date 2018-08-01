Копирайт изображения Facebook Катерини Гандзюк Image caption Внаслідок нападу з кислотою у Катерини Гандзюк найбільше постраждали шия, спина, частина обличчя біля ока та нирки

Керуючу справами Херсонської міськради Катерину Гандзюк у вівторок облили кислотою, у неї постраждало 35% шкіри.

Що відомо про нападника та як просувається слідство? BBC News Україна поспілкувалася з товаришами пані Гандзюк та зібрала офіціні дані.

Що встановила поліція

За даними поліції, напад стався о 8-й ранку біля будинку міської чиновниці.

Невідомий чоловік плеснув у Катерину Гандзюк кислоту і втік.

Копирайт изображения Поліція Херсонщини Image caption Зображення нападника на одній з камер спостереження

Експертиза на другий день встановила, що це була концентрована сірчана кислота.

Поліція опитує свідків та продовжує шукати очевидців. Правоохоронці вилучили відео з десяти камер спостереження поруч з місцем нападу.

У день нападу патрульні отримали прикмети нападника, однак затримати його у той же день не вдалося.

Керівник херсонської поліції Микола Вербицький на брифінгу припустив, що зловмисник був не один: "Скоріш за все, у нього були спільники, які чекали на нього в автомобілі".

Вже після експертизи напад перекваліфікували з хуліганства на "замах на вбивство з особливою жорстокістю".

Поліція висуває такі версії:

злочин, пов'язаний зі службовою діяльністю Катерини Гандзюк;

злочин через її активну громадську позицію;

напад через "можливі конфліктні ситуації".

При цьому, поліція до цього часу не змогла опитати ні саму Катерину Гандзюк, ні її близьких родичів.

Микола Вербицький каже, що йому невідомо, чому вони не йдуть на контакт: через стан здоров'я пані Гандзюк, чи через її небажання.

"Але краще, ніж потерпіла, нам ці версії ніхто не зможе сформулювати і уточнити напрямок розслідування", - наголосив він.

Що говорять товариші

Копирайт изображения УНІАН Image caption Олександр Савич каже, що Катерина Гандзюк відчувала тривогу останнім часом через можливі напади

У середу друзі пані Гандзюк організували акцію біля Міністерства внутрішніх справ у Києві.

Один з них, Олександр Савич, розповів BBC News Україна, що їм вдалося встановити: "Нападник стояв під будинком Гандзюк з п'ятої ранку, ходив до магазину поруч. Чи взяла поліція кадри з магазину - невідомо".

Він також відзначив, що батько пані Гандзюк бачив нападника за кілька днів до інциденту, й сусіди також повідомляли про підозрілу особу.

Олександр Савич також нарікає на те, що експертизу кислоти робили надто довго: "Станом на вчорашній вечір лікарі достеменно не знали, від чого саме робити детоксикацію організму: від соляної кислоти чи будь-якої іншої. А це б пришвидшило лікування".

Голова департаменту МВС Артем Шевченко пояснив таку затримку новими нормами (так званою "поправкою Лозвого"), яка змушує поліцію отримувати дозвіл на експертизу в суді.

Товариші Катерини Гандзюк розповідають, що жінка має свої версії того, хто конкретно організував на неї напад, однак їх поки що не озвучує.

Вони ж лише звертають увагу, що у пані Гандзюк було два головних "напрямки", за якими вона мала принципових опонентів: це протидія "проросійським рухам" у Херсоні, а також боротьба з корупцією певних підрозділів місцевої поліції.

Останнє, ймовірно, і впливає на небажання жінки говорити з поліцією, припускають її друзі.

"Катерина останнім часом хвилювалася за свою безпеку", - додає Олександр Савич.

Вимоги

Копирайт изображения УНІАН Image caption Акція "Покарати зло" під МВС у Києві

Від поліції тепер вимагають відзвітувати про те, як просувається слідство про напад на пані Гандзюк та інших активістів.

Утім, як каже один з організаторів акції під МВС у Києві Владислав Грезєв, поліції та міністру Авакову вони вже не вірять, й проситимуть генпрокурора Юрія Луценка передати всі ці справи від слідчих поліції до департаменту контррозвідки СБУ.

"Кожен напад на активних громадян, які протистоять корупції на місцях - це напад на кожного з нас. І бачимо тенденцію - якщо у Києві це просто зеленка чи якесь побиття, то в регіонах людям реально проламують черепи і вбивають", - додає Тетяна Печончик, голова правління "Центр інформації про права людини".

"Це дуже цинічно - облити дівчину літром кислоти. Життя ділиться на до та після… Але вона (Катерина Гандзюк. - Ред.) тримається бадьоро", - запевнив Олександр Савич.