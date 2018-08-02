Напад в Одесі: активістів кілька разів погрожували вбити

Копирайт изображения facebook.com/grig.cozma Image caption Фото власної розтрощеної машини Григорій Козьма виставив у Facebook

Невідомий чоловік за кермом вантажівки протаранив автомобіль громадських активістів Григорія Козьми та Михайла Кузаконя та втік з місця злочину. Це сталося вранці у передмісті Одеси.

Про напад на себе редактор видання "Громадське слідство" Григорій Козьма повідомив о 10 ранку у Facebook.

"Тільки що на мене і Михайла Кузаконя скоєно напад з використанням вантажівки, яка на великій швидкості цілеспрямовано в'їхала в машину, водій вистрибнув з авто ще на ходу і побіг".

Михайло Кузаконь є керівником одеської міської організації "Народний Рух України". Він займається розслідуваннями із Григорієм Козьмою та разом із ним їздить на роботу.

Інцидент стався у приватному секторі села Червоний Хутір біля будинку пана Кузаконя. Туди пан Козьма приїхав на власному автомобілі, щоб забрати колегу.

Про подробиці інциденту Михайло Кузаконь розповів у розмові з ВВС News Україна.

Перед замахом нападники попередили дітей

Коли авто під'їхало, у подвір'ї з'явився чоловік спортивної статури, який розмовляв телефоном. Разом з ним під'їхав мопед, водій якого звернувся до дітей, що гралися у подвір'ї.

Проїхав мопед, там гралися діти, водій мопеда попередив дітей: відійдіть, тут гратися небезпечно.

Після цього у провулок на високій швидкості в'їхала вантажівка, яка протаранила хвіртку, з якої вийшов Кузаконь, та вщент розтрощила автомобіль Козьми.

Водій вантажівки на ходу вистрибнув з авто та втік разом зі спільником на мопеді.

Копирайт изображения facebook.com/grig.cozma Image caption Вантажівку нападник кинув на місці злочину

"Це, я думаю, повинно було бути вбивством, насправді. Якщо б я увійшов, аби Григорій не відреагував, нас би ця автівка вбила", - каже Михайло Кузаконь.

Михайло Кузаконь розповідає, що його колега Григорій Козьма зробив кілька пострілів у напрямку водіїв.

За фактом події розпочали кримінальне провадження. Поліція розслідує наїзд як замах на вбивство.

Радник голови поліції Одеської області Руслан Форостяк на власній сторінці у Facebook заявив: "Зараз перевіряється, чи справді зловмисники мали намір використати "газон" як спосіб завдати шкоди майну, здоров'ю чи навіть життю активістів, чи це якесь "бухе" ДТП".

Одеські активісти

Копирайт изображения www.facebook.com/grig.cozma

Григорій Козьма - одеський активіст та головний редактор інтернет-видання "Громадське слідство", яке публікує антикорупційні розслідування.

Копирайт изображения www.facebook.com/mihailkuzakon

Михайло Кузаконь - керівник одеської міської організації "Народний Рух України" та громадський діяч, відомий боротьбою з одеськими корупціонерами. Напад вони пов'язують зі своєю діяльністю.

"Вчора повернулися з Києва. У Києві спілкувалися з нардепом Чумаком, вчора була низка зустрічей, саме по ситуації в Одесі, по кримінальній ситуації, по корумпованій ситуації, по ситуації зі школами", - розповідає Михайло Кузаконь.

Сценарій Бабченка

Михайло Кузаконь каже, що наразі є позивачем у семи антикорупційних справах, і регулярно отримує погрози.

"Погрожували, прямо до мене приїжджали до офісу, це все було зафіксовано на відео. Я подавав заяву, я знаю, що розслідування не ведеться", - каже Михайло Кузаконь.

Після того, як Кузаконю стало відомо про підготовку замаху на вбивство, він звернувся до СБУ.

Згодом його справу передали до районного відділку поліції.

Напади на активістів

31 липня у сусідніх південних областях України сталися одразу два напади на громадських активістів. У Бердянську вбили колишнього бійця АТО Віталія Олешка, а в Херсоні облили кислотою працівницю міськради й відому у місті активістку Катерину Гандзюк.

Копирайт изображения FACEBOOK.COM/UAKATERYNA

Активістка відома своїми діями проти проросійських політичних організацій області, також вона різко критикує роботу правоохоронних органів. Напад стався просто поблизу під'їзду пані Гандзюк.

Невідомий облив її кислотою. У пані Катерини від опіків постраждали 35% шкіри. За повідомленнями її друзів, найбільше постраждала шия, спина, частина обличчя біля ока та нирки. Поліція опитує свідків.

Копирайт изображения УНІАН

Віталій Олешко воював у складі батальйону "Донбас", брав участь у боях за Іловайськ, був у полоні.

Після повернення активно займався місцевою політикою у Бердянську. У дворі готелю, який належить його родині, активісту двічі вистрілили у спину з рушниці. Чоловік помер на місці.

П'ятьох підозрюваних у вбивстві активіста Віталія Олешка з позивним "Сармат" вдалося затримати. Про це повідомив перший заступник керівника Нацполіції В'ячеслав Аброськін.

Хочете отримувати головні матеріали в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.