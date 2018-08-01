В Італії затримали вербувальників бойовиків для Донбасу

Копирайт изображения facebook.com/ukr.embassy.italy Image caption Посольство опублікувало колаж з поліцією і затриманими

В Італії заарештували шістьох людей, яких підозрюють у вербуванні найманців для участі у конфлікті на Донбасі.

Про це повідомило посольство України в Італії у Facebook.

Правоохоронці Італії викрили організовану злочинну групу, яка вербувала та платила гроші людям за участь у бойових діях на Донбасі на боці проросійських сил, заявили українські дипломати.

Арешти відбулися в ніч на 1 серпня у Мілані, а також у провінціях Парма та Авелліно.

Затриманих звинувачують у рекрутингу та участі у військовому конфлікті за кордоном.

"Відповідну кримінальну справу було відкрито у зв'язку із надісланою посольством України в Італії інформацією про участь італійців у війні на Донбасі", - йдеться у повідомленні.

Всього у цій справі, яку розслідує прокуратура міста Генуя, підозрюваними є 15 людей.