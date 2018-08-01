У США заявили про арешт трьох українських хакерів

Копирайт изображения Getty Images Image caption Хакери діяли зі східної Європи

Департамент юстиції США повідомив про арешт трьох українців за участь у міжнародній хакерській організації Fin7.

За інформацією Департаменту юстиції (Мін'юст США), хакери Fin7 атакували понад 100 компаній у США, Великій Британії, Австралії та Франції.

Як повідомили чиновники, яких цитують американські медіа, ця організація "викрала десятки мільйонів доларів".

Хакери атакували системи терміналів, викравши дані 15 млн кредитних карток. Картки використовували або продавали у Даркнеті.

Лише на території США хакери з Fin7 атакували компанії у 47 штатах та в окрузі Колумбія.

За повідомленнями, група досі активна. Проте, як зазначила американський прокурор Аннетт Хейз, хакери помилялись, якщо думали, що зможуть "десь далеко сховатися за своїми клавіатурами".

Хто ці українці?

Департамент юстиції США назвав імена затриманих українців. Це - 44-річний Дмитро Федоров, 33-річний Федір Гладир, 30-річний Андрій Колпаков.

Прокурори назвали їх впливовими і ключовими членами хакерської організації Fin7, також відомої під іменами Carbanak Group and the Navigator Group. Компанія здійснювала свою діяльність зі східної Європи.

Федорова вважають керівником двох інших хакреів. Його, за запитом США, затримали у Польщі, де він чекає на екстрадицію до США. Гладира арештували у Німеччини, зараз він перебуває у Сіетлі.

Колпакова затримали наприкінці червня у Іспанії. США займається питанням його екстрадиції.

Обвинувачення проти українців розглядатиме Окружний суд США у Сієттлі.

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