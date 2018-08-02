США ввели санкції проти Туреччини. Анкара каже, що не боїться

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США ввели санкції щодо двох турецьких міністрів через справу американського пастора Ендрю Брансона, якого ув'язнили у Туреччині в жовтні 2016 року.

"За розпорядженням президента міністерство фінансів вводить санкції проти міністра юстиції та міністра внутрішніх справ Туреччини, які грали провідну роль у затриманні та арешті пастора Брансона", - повідомила на брифінгу прес-секретар Білого дому Сара Сандерс.

Це означає, що всі американські рахунки та активи міністра юстиції Абдулахміта Гюля та керівника МВС Сулеймана Сойлу заморожені.

Крім того, громадянам США заборонено підписувати з ними угоди.

Пастора звинуватили у співпраці з проповідником Фетхуллахом Гюленом, якого в Туреччині вважають відповідальним за невдалу спробу державного перевороту у 2016 році.

Також його звинуватили у підтримці забороненої в країні Робочої партії Курдистану.

Ендрю Брансон всі звинувачення відкидає.

Міністр закордонних справ Туреччині Мевлют Чавушоглу, коментуючи введення санкцій, заявив, що США своїми діями не досягнуть результату.

"Ми не зможемо вирішити наші проблеми, якщо адміністрація США не зрозуміє, що не досягне своїх незаконних вимог за допомогою таких методів", - написав він у Twitter.

Керівник турецького мін'юсту Абдулахміт Гюль заявив, що санкції йому ні до чого: "В мене немає іншої мрії, крім жити на цій землі та померти тут".

Стосунки між Анкарою та Вашингтоном в останні роки переживають не найкращі часи.

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Турецька влада незадоволена відмовою США видати Фетхуллаха Гюлена. Крім того, Анкара обурювалась тим, що американська сторона співпрацює у Сирії з курдським ополченням.

В лютому 2018 року міністр закордонних справ Туреччини заявив, що ніколи стосунки між Туреччиною та США ще не були такими поганими.

В результаті сторони створили робочі групи, які мали працювати над нормалізацією відносин. Проте згодом Мевлют Чавушоглу звинуватив Вашингтон в невиконанні обіцянок та знову заявив про критичний стан між країнами.

Президент США Дональд Трамп вимагав від Туреччини негайно звільнити пастора та пригрозив ввести санкції.

Турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган у відповідь запевнив, що ці погрози його не лякають.

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