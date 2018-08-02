McDonald's дав вагітній миючий розчин замість лате, а потім вибачився
Компанія McDonald's вибачилась перед вагітною клієнткою, якій подали миючий розчин замість лате.
Сара Дуглас, яка перебуває на восьмому місяці вагітності, замовила каву на макдрайві в канадській провінції Альберта.
Вона зробила невеликий ковток і виявила, що в стаканчику не кава з молоком, а якась коричнева рідина.
Жінка відразу висунулася з авто та виплюнула речовину.
Потім повернулася до McDonald's та повідомила про бажання поговорити з керівником закладу, повідомляє сайт Lethbridge News Now.
"Я показала йому каву, а він запитав, чи хотіла б я нову. Та я відповіла, що "ні, адже це неприпустимо".
Ресторан повідомив у своїй заяві, що шкодує про цей інцидент.
За його поясненнями, машину з приготування кави зазвичай вранці очищують, але лінію подачі молока не відключили від очищувального розчину під час приготування кави для пані Дуглас.
"Ми вжили негайних заходів для перегляду процедури очищення і повісили додаткові нагадування для персоналу", - повідомив представник компанії Ден Браун.
Вагітна жінка розповіла Global News, що почуває себе добре, але про всяк випадок відвідала свого лікаря.
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