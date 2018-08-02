Лемурам загрожує вимирання

Копирайт изображения EDWARD E. LOUIS Image caption Північний тонкотілий лемур знаходиться під загрозою зникнення

Майже всі відомі види лемурів, унікальних приматів, знаходяться під загрозою вимирання.

Це висновок міжнародної групи природоохоронців, яка провела оцінку ситуації з тваринами.

Група спеціалістів переглянула та порівняла останні дослідження популяцій лемурів та загроз їхньому життю, а також вивчила зони проживання.

За їхніми словами, лемури - у найбільшій небезпеці серед приматів.

Які основні загрози для цього виду?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вікторія Гілл пояснює загрозу приматам на прикладі деяких лемурів

Рус Міттермейер з благодійної організації Global Wildlife Conservation, який очолює Групу спеціалістів з приматів, каже про "дуже високий ризик вимирання унікальних лемурів Мадагаскару" і вказує на "смертельний рівень загрози біорізноманіттю в цілому".

"Цей унікальний і чудовий вид з Мадагаскару є його найбільшим багатством", - додає природозахисник.

Тварини стикаються з різними загрозами, в першу чергу руйнуванням їх середовища проживання - тропічних лісів - через так зване підсічно-вогневе землеробство, незаконні вирубки та видобуток корисних копалин.

Полювання на лемурів заради їжі, а також для торгівлі тваринами стало серйозною загрозою їхньому виживанню.

Професор Крістоф Швітцер із Брістольського зоологічного товариства є заступником голови Групи спеціалістів з приматів.

Він сказав ВВС: "Ми фіксуємо все більше і більше випадків браконьєрства лемурів".

"Ми також бачимо комерційне полювання, ймовірно, для місцевих ресторанів. І це нове явище для Мадагаскару - ми не бачили цього в такому масштабі 15 років тому".

Є 111 відомих видів і підвидів лемурів, які є унікальними для Мадагаскару, й група дійшла висновку, що 105 з них знаходяться під загрозою.

Що можна зробити?

Хоча висновки звучать жахливо, однак це і було метою оцінювання - вивчити останні дослідження та використати їх для того, аби з'ясувати, які завдання в охороні видів є найбільш нагальними.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Індрі є найбільшим видом лемура і відомий як бабако, що означає "людина лісу"

Також вже розпочали реалізацію "плану дій щодо порятунку лемурів".

План передбачає захист середовищ проживання, де мешкають види, що знаходяться під загрозою, та боротьбу з бідністю за допомогою екотуризму, з тим щоб допомогти полюванню на тварин.

"Люди, які люблять лемурів, повинні голосно говорити про їхні проблеми й поширювати інформацію", - сказав професор Швітцер BBC News.

"Коли ми опублікували план дій щодо порятунку лемурів, а засоби масової інформації розповідали про нього, нам раптом почали зателефонували люди щоб допомогти - пожертвувати гроші або інші ресурси.

"Це дійсно може змінити ситуацію".

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