Лемурам загрожує вимирання
Майже всі відомі види лемурів, унікальних приматів, знаходяться під загрозою вимирання.
Це висновок міжнародної групи природоохоронців, яка провела оцінку ситуації з тваринами.
Група спеціалістів переглянула та порівняла останні дослідження популяцій лемурів та загроз їхньому життю, а також вивчила зони проживання.
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За їхніми словами, лемури - у найбільшій небезпеці серед приматів.
Які основні загрози для цього виду?
Рус Міттермейер з благодійної організації Global Wildlife Conservation, який очолює Групу спеціалістів з приматів, каже про "дуже високий ризик вимирання унікальних лемурів Мадагаскару" і вказує на "смертельний рівень загрози біорізноманіттю в цілому".
"Цей унікальний і чудовий вид з Мадагаскару є його найбільшим багатством", - додає природозахисник.
Тварини стикаються з різними загрозами, в першу чергу руйнуванням їх середовища проживання - тропічних лісів - через так зване підсічно-вогневе землеробство, незаконні вирубки та видобуток корисних копалин.
Полювання на лемурів заради їжі, а також для торгівлі тваринами стало серйозною загрозою їхньому виживанню.
Професор Крістоф Швітцер із Брістольського зоологічного товариства є заступником голови Групи спеціалістів з приматів.
Він сказав ВВС: "Ми фіксуємо все більше і більше випадків браконьєрства лемурів".
"Ми також бачимо комерційне полювання, ймовірно, для місцевих ресторанів. І це нове явище для Мадагаскару - ми не бачили цього в такому масштабі 15 років тому".
Є 111 відомих видів і підвидів лемурів, які є унікальними для Мадагаскару, й група дійшла висновку, що 105 з них знаходяться під загрозою.
Що можна зробити?
Хоча висновки звучать жахливо, однак це і було метою оцінювання - вивчити останні дослідження та використати їх для того, аби з'ясувати, які завдання в охороні видів є найбільш нагальними.
Також вже розпочали реалізацію "плану дій щодо порятунку лемурів".
План передбачає захист середовищ проживання, де мешкають види, що знаходяться під загрозою, та боротьбу з бідністю за допомогою екотуризму, з тим щоб допомогти полюванню на тварин.
"Люди, які люблять лемурів, повинні голосно говорити про їхні проблеми й поширювати інформацію", - сказав професор Швітцер BBC News.
"Коли ми опублікували план дій щодо порятунку лемурів, а засоби масової інформації розповідали про нього, нам раптом почали зателефонували люди щоб допомогти - пожертвувати гроші або інші ресурси.
"Це дійсно може змінити ситуацію".
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