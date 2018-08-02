Перші вибори без Мугабе: у Зімбабве стрілянина і загиблі

Копирайт изображения Reuters Image caption Військові стріляли, щоб розігнати протестувальників

Згідно з офіційними результатами, на виборах до парламенту Зімбабве більшість місць отримала правляча партія ЗАНУ-ПФ. Це перші вибори в країні після відсторонення від влади Роберта Мугабе, який був на чолі країни 30 років.

Дві третини місць у парламенті здобула партія президента Еммерсона Мнангагви, який обійняв посаду голови держави після Мугабе.

Опозиція стверджує, що вибори сфальсифіковано.

Між прибічниками опозиційного альянсу "Рух за демократичні зміни" і поліцією в столиці Хараре почалися сутички. Силовики застосували водомети і сльозогінний газ після того, як протестувальники стали палити шини в центрі.

Військові відкрили вогонь по натовпу. В зіткненнях загинули троє людей.

ООН і Велика Британія висловили занепокоєння через заворушення.

Одночасно з парламентськими виборами в країні проходять і президентські, але їхні результати поки що не оприлюднили. Мнангагва вважався фаворитом президентських виборів.

Представники опозиційного альянсу стверджують, що голосування було сфальсифіковано, що насправді вибори виграв їхній кандидат Нельсон Чаміса. Саме за нього незадовго до виборів несподівано закликав голосувати сам Мугабе.

Копирайт изображения AFP/GETTY IMAGES Image caption Партія ЗАНУ-ПФ править країною з 1980 року, коли країна здобула незалежність

Партія ЗАНУ-ПФ, що перебуває при владі 38 років з часу, коли Зімбабве здобуло незалежність, відкидає обвинувачення у фальсифікації і закликає до спокою. Спостерігачі з Європейського Союзу не розуміють, чому оголошення результатів президентських виборів затримується.

Які результати?

Як повідомив державний канал ZBC, виборча комісія Зімбабве оголосила, що поки що 140 місць дісталося ЗАНУ-ПФ, а 58 - "Руху за демократичні зміни". Загалом в нижній палаті Національного зібрання - 210 місць.

У голосуванні зареєструвалося більше п'яти мільйонів осіб, явка - 70%.

Кореспондент BBC Шінгай Ньйока повідомляє, що результати президентських виборів не оголосили, тому що представники деяких із 23 кандидатів не з'явилися, щоб перевірити результати.

Копирайт изображения Reuters Image caption Нельсон Чаміса став членом парламента у 25 років, міністром - у 31 рік, а зараз йому 40 років

Щоб виграти в першому турі, кандидат має набрати більше 50% голосів. Інакше 8 вересня проведуть другий тур.

Що кажуть спостерігачі?

Місія ЄС розкритикувала затримку результатів президентських виборів. Виборча комісія має час до суботи, щоб це зробити.

Image caption Виборча комісія стверджує, що в голосуванні взяли участь 70% зареєстрованих виборців

Спостерігачі заявляють, що помітили на виборах кілька проблем, зокрема необ'єктивне висвітлення у ЗМІ, залякування виборців і недовіру до виборчої комісії, хоча зауважили, що політичний клімат поліпшився, попри нерівні можливості та відсутність довіри.

Уряд дозволив спостерігачам з ЄС і США працювати на виборах в країні вперше за 16 років.

Місія Африканського союзу заявила, що вибори пройшли в дуже мирній атмосфері і в них брали участь багато кандидатів.

Представники союзу додали, що не можуть підтвердити скарги опозиційних партій з приводу підкупу виборців, залякування з боку державних структур і упередженості з боку лідерів.