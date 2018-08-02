Суд над Савченко має розпочатись до кінця року

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Генеральний прокурор Юрій Луценко анонсував, що судовий процес над Надією Савченко розпочнеться до кінця 2018 року.

"Слідство по справі народного депутата України Надії Савченко та громадянина Рубана закінчено", - заявив пан Луценко на брифінгу в четвер.

За його словами, результати досудового розслідування підтверджують версію, що Савченко і Рубан готували масштабний теракт у Києві.

"З огляду на кількість здобутих доказів, вважаємо, що ще цього року суд має розпочатися і ввійти в активну фазу", - повідомив Юрій Луценко.

Після ознайомлення обвинувачених та їхніх захисників з матеріалами розслідування, справа буде передана до суду.

Генпрокурор вважає, що на це піде 10-15 днів, якщо захист не затягуватиме процес.

Угода слідства з Рубаном можлива, якщо він зможе повідомити про інших, невідомих слідству учасників підготовки теракту та про його керівництво.

Якщо ж суд визнає Рубана винним, то його можуть обміняти на українських полонених. Але таке рішення буде ухвалюватись окремо, додав Луценко.

Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рубін заявив, що кількість постраждалих від теракту могла сягнути 10 тис. осіб, а зоні ураження знаходились школи та медичні установи.

Прокурор додав, що обвинувачення проситиме максимального покарання для обвинувачених у цій справі.

Серед обвинувачень, які висувають Савченко: дії, спрямовані на захоплення державної влади та створення териростичної групи. Максимальне покарання за цими обвинуваченнями може сягати 15 років ув'язнення.

Арешт Савченко

Служба безпеки України затримала Надію Савченко 22 березня після того, як Верховна Рада позбавила її депутатської недоторканності та дала дозвіл на арешт.

Наступного дня Шевченківський суд арештував її на два місяці, а у травні продовжив запобіжний захід.

За версією слідства, Надія Савченко у змові з Володимиром Рубаном та керівником "ДНР" Олександром Захарченком планували перевезти через лінію розмежування зброю, обстріляти урядовий квартал Києва з мінометів, убити президента, а також розстріляти депутатів парламенту зсередини.

Надія Савченко свою вину заперечує.

З російської в'язниці - в українську

Надія Савченко - військовий льотчик, яка пішла на Донбас добровольцем навесні 2014 року.

Там вона потрапила в полон і майже два роки провела у російській в'язниці. Під час перебування в Росії вона стала народним депутатом України. Партія "Батьківщина" зробила її першим номером свого виборчого списку восени 2014 року.

У Росії її звинувачували у причетності до вбивства на Луганщині російських журналістів, які загинули під час артилерійського обстрілу.

Копирайт изображения УНІАН Image caption До арешту Савченко відвідувала в суді Володимира Рубана

Під час процесу у Росії Надія Савченко оголошувала голодування. Вона стверджує, що це тривало понад 80 днів.

У травні 2016 року Надію Савченко обміняли на двох росіян - Євгена Єрофеєва та Олександра Александрова, яких взяли у полон на Донбасі.

Одразу після повернення президент надав їй звання "Герой України".

Проте після повернення пані Савченко почала робити суперечливі заяви щодо необхідності діалогу з керівниками "ДНР" та "ЛНР", що змінило ставлення до неї.

Фракція "Батьківщина" виключила Надію Савченко зі своєї фракції.

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