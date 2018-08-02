Чому в Києві і з бородою? Що думають соцмережі про пам'ятник Іллі Муромцю

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У середу на Трухановому острові в Києві столичний мер Віталій Кличко урочисто відкрив пам'ятник биллиному богатирю Іллі Муромцю.

"Ілля Муромець народився під Черніговом, служив у дружині князя Володимира, захищав місто Київ, похований у Києво-Печерській Лаврі", - пояснив очільник Києва.

"Це наш богатир, це наша історія, яку в нас намагаються поцупити. Тому Муромець стоятиме тут, на історичному місці, де колись розташовувалась богатирська застава", - додав він.

Позував для монумента "сучасний богатир" Василь Вірастюк.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Пам'ятник має 11 метрів заввишки - разом із пагорбом і гранітним постаментом.

За словами Кличка, сам пам'ятник створили не за гроші міста, а за допомогу меценатів.

"Його частини відливали у формах, виготовлених за допомогою 3D-принтера", - похвалився мер.

Що ж думають про київську новинку користувачі соцмереж - в огляді від BBC News Україна.

Відповідь московському Володимиру?

Експерт з сучасного мистецтва Катерина Тейлор пише, що новий пам'ятник - "це ідеальний привід для побиття Віталія Кличка. Бій, в якому він програв, навіть не почавши".

Вона додає, що тут мова йде навіть не стільки про мистецтво ("Тут якраз все ясно. Соромно і несучасно"), а про репутацію Віталія Кличка.

"Тут він одним махом вивергнув на всю свідому громадськість і її сучасні цінності цілий віз несмаку", - констатує пані Тейлор.

Багато нарікань саме на естетичний вигляд пам'ятника.

"Абсолютно примітивний пам'ятник. Мужик зі списом на коні, піднесене картинно копитце, таких пам'ятників всюди, як колись Леніних. Одноманітно. Ніби жодного разу в цивілізованому світі не були", - пише один з користувачів Facebook.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Перед офіційним відкриттям Ілля Муромець трохи нагадував ніндзю

Згадують і про давні суперечки між Києвом і Москвою за "спадщину Русі", зокрема про пам'ятник київському князю Володимиру Великому у Москві, який там встановили у 2016 році.

З цього ракурсу пам'ятник Іллі Муромцю сприймають скоріше позитивно - як відповідь росіянам.

"Відбирати присвоєне кимось - це не найгірша ідея. Бо князя Володимира ми ж не віддаєм суто лиш тому, що у них теж про нього купа всього", - пише Богодар Ковалів.

"Неісторична" борода

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Водночас в українських соцмережах запитують, чому пам'ятник "російському билинному герою" встановили у Києві.

"Справа у тому, що класична українська міфологія не відносить цього билинного героя до нашого з вами епосу", - пояснює такі питання журналіст Андрій Булгаров.

Зрештою, критикують монумент і за "неісторичність" бороди.

"Ну якого милого борода лопатою в пам'ятника Іллі Муромцю в Києві? Русини голили або підстригали бороди, лопат не носили. Ілля Муромець помер близько 1188 і похований був у Печерські Лаврі. Звідки 11 сторіччя?" - запитував письменник Іван Винничук ще до відкриття пам'ятника.

Кличка навіть звинуватили у тому, що він "творить русский мир" у Києві.

"Пам'ятник Іллі - це копія з картини Васнєцова "Богатирі". Саме так відчув "русского" богатиря Віктор Васнєцов. Це не була реконструкція богатирів Васнєцовим - це було бачення тодішньої Росії привласнених героїв", - пише історик і журналіст Олександр Алфьоров.

Він додає, що в українській традиції "Муромця" раніше знали як "Муровлянина" чи "Чобітка".

"Пам'ятник Іллі - має мати історичне підгрунтя, як зроблений за наші кошти. Не можна робити пам'ятник, який буде мати образ московського вояка", - попереджає він.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Новий пам'ятник спорудили у парку "Дружби народів", який під цю подію перейменували на парк "Муромець"

"Добре, [Кличко] хоч не заважав поставити перший в Україні пам'ятник добровольцям - на Троєщині, та полеглому Мирославу Мислі", - підсумовує на своїй сторінці користувач Олег Манчура.

"Пам'ятник "Ілля Муромець вбиває Солов'я-розбійника за торгівлю шаурмою", - об'єднав київські тренди останніх днів підписник BBC News Україна Андрій Шарпенко.